Україна

Колишній форвард "біло-синіх" розставив всі крапки над "і".

Колишній нападник збірної України Артем Кравець прокоментував своє звільнення з київського Динамо, де він працював радником президента клубу Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.

"Враховуючи скільки незрозумілої інформації було з приводу мого "звільнення", я хочу розставити крапки над "і".

Я йшов працювати в рідний клуб не заради грошей або визнання, а тільки за для того, щоб змінити щось і допомогти моєму рідному клубу. Я знаю Динамо з 14 років, знаю все і всіх в цьому клубі, розумів і розумію де і що треба змінювати…

З першого дня роботи я шукав опції для навчання і знайшов її. Пройшовши 10-місячну програму від ECA, я зрозумів, що нашому футболу не тільки є куди рухатись, а він навіть на 10% не реалізовує свій потенціал. Багато речей, які для мене і у всьому європейському футболі вважаються вже давно всіма зрозумілими і залишеними в минулому, у нас в Україні процвітають. Ви скажете: "Так в нас же так багато футболістів, яких купують за мільйони!". А річ у тому, що вони виростають не завдяки, а всупереч всім факторам…

Наведу приклад. Тільки-но я прийшов працювати, один дуже талановитий хлопець хотів поїхати грати в дуже відомий італійський клуб, тому що… З ним і його батьком навіть нормально поговорити не були в змозі. При тому всьому, що вони хотіли бути в Динамо, але хотіли розуміти куди рухається клуб.

Таких прикладів можна навести десятки, а то і сотні. Річ не в тому, щоб когось принизити або "надавити на болюче", а в тому, щоб рухатись у правильному напрямку. У нас дуже багато талановитих дітей, дуже-дуже-дуже-дуже багато, порівнюючи з європейськими країнами! Там дітей вишукують з-під землі, аби знайти всі таланти. Але так, як працюють з нашими дітьми, то не дивно, що ми в повній дупі…

Яскравий приклад: Ребров в Динамо. Привів тренера U-21, U-19 і головного тренера академії Динамо. Без зайвих слів: Циганков, Миколенко, Шапаренко, Тимчик, Забарний, Волошин, Ванат, Бражко… Це стратегічне мислення і виховання талантів! Подивитися, що буде далі… Талантів достатньо, людей, які можуть допомогти розвиватися – 0.00000001%. І до цього всього, їх ще і хейтять!

Я можу говорити про всі проблеми Динамо Київ годинами або навіть днями. Розказати все в пості – неможливо. Я б хотів на "чистоту" поговорити з тим, кому я довіряю і можу все розказати для футбольної аудиторії. Тому що моє "звільнення" навіть звучить смішно! Моя рідна команда, за яку я вболіваю все своє життя, мої діти плачуть, коли вона програє, повинна змінитися! Те, що там відбувається зараз – це дорога в Маріанську западину!!!!!

І останнє :) Мене не звільнили, я просто не хочу працювати задля галочки, я хотів щось змінити! А коли корупція процвітає і нові ідеї нікому не потрібні, тоді і немає сенсу витрачати свій ресурс на всю цю х**ю…

P.S. Я дуже сильно хотів привезти в Динамо Браяна Себальйоса. Це була повністю моя ініціатива разом з Женею Хачеріді. Його хотіла купити з США зараз в АПЛ за 5 млн євро, а ми його не викупили за 1,25 млн. І його не продали. Він попав в збірну сезону США граючи там пів року. Але нам він не потрібен...", — написав Кравець на своїй сторінці у Facebook.

Після чотирьох турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 12 очок. Свій наступний матч Динамо проведе проти Оболоні – гра пройде завтра, 13 вересня, о 15:30.