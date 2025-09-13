Україна

Лавку київського клубу закидали пакетами з ватою, гру довелося зупинити.

На старті поєдинку чемпіонату України між Оболонню та Динамо стався інцидент.

Група вболівальників у динамівських шарфах почала закидати лавку столичного клубу пакетами, наповненими ватою. Через це арбітру довелося на певний час призупинити гру.

Акція була спрямована проти новачка киян Владіслава Бленуце.

Раніше повідомлялося, що Бленуце опинився в центрі скандалу через проросійські репости.