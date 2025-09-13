Україна 13 вересня 2025, 16:47 Фанати провели акцію проти Бленуце під час матчу Оболонь — Динамо Лавку київського клубу закидали пакетами з ватою, гру довелося зупинити. Владіслав Бленуце, фото ФК Динамо Київ 13 вересня 2025, 16:47 На старті поєдинку чемпіонату України між Оболонню та Динамо стався інцидент. Група вболівальників у динамівських шарфах почала закидати лавку столичного клубу пакетами, наповненими ватою. Через це арбітру довелося на певний час призупинити гру. Акція була спрямована проти новачка киян Владіслава Бленуце. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Football.ua (@football.ua.ua) Раніше повідомлялося, що Бленуце опинився в центрі скандалу через проросійські репости. Олексій Іванченко Football.ua всі статті автора Люди Владіслав Бленуцe Команди Динамо Київ Оболонь Джерела УПЛ ТБ Facebook