Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та житомирське Полісся.

Криворізький Кривбас та житомирське Полісся зіграють у п'ятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.

Патрік ван Леувен, після перемоги над київською Оболонню (2:1), використав із перших хвилин Бекаваца ліворуч у захисті.

Руслан Ротань, на тлі розгрому від київського Динамо (1:4), залучив до стартового складу Волинця в рамці воріт, тоді як Шепелєв та Андрієвський гратимуть у центрі поля, а Велетень та Філіппов розташуються в атаці.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін, Парако, Мендоза.

Запасні: Маханьков, Хома, Флорес, Микитишин, Каменський, Кононихін, Боржес, Мулик, Рохас, Я. Шевченко, Ндомбазі, Гонсалез.



Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв, Бабенко, Андрієвський — Велетень, Філіппов, Назаренко.

Запасні: Бущан, Кудрик, Йосефі, Бескоровайний, Борел, Лєднєв, Майсурадзе, Гонсалвеш, Брагару, Йока, Гайдучик, Гришкевич.



Гра Кривбас — Полісся почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.