Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 14 вересня та розпочнеться о 13:00.

У рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 відбудеться матч між претендентами на єврокубкову зону – Кривбасом та Поліссям.

КРИВБАС — ПОЛІССЯ

НЕДІЛЯ, 14 ВЕРЕСНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Криворізький Кривбас не зміг за підсумками минулого сезону зачепитися за єврокубки, тому було ухвалено рішення змінити головного тренера та спробувати з чистого аркуша.

Кривбас очолив вже всім знайомий Патрік ван Леувен, який розпочав з поразки від Колоса (1:2), після чого всі в один голос запевнили, що потрібен час для створення нової команди та розуміння ідей.

Можна говорити багато, але вже наступного туру було обіграно Металіст 1925 (2:0), а потім прийшли ще дві перемоги над Зорею (3:2) та Оболонню (2:1). Між тим була ще впевнена перемога у Кубку України проти Куликів-Білки (3:0).

Якщо Кривбас продовжить свою переможну серію до чотирьох матчів, то це буде вельми позитивний і оптимістичний шлях до успіху, оскільки попереду у криворижців немає занадто серйозних суперників у календі — після "вовків" будуть Епіцентр, ЛНЗ, Кудрівка та Рух. Отже, команді ван Леувена в жодному разі не можна втрачати впевненість у своїх силах, якщо вони дійсно хочуть поборотися за місця, що дозволяють виступати в єврокубках.

Для Полісся початок сезону УПЛ разом із відбором у Лізі конференцій явно вийшов дуже серйозним випробуванням, що позначилося на ситуації у турнірній таблиці чемпіонату України. Звичайно, досвід від єврокубків завжди стане в нагоді, але тепер саме час для того, щоб взятися за справу на внутрішній арені.

У стартовому турі УПЛ команда Руслана Ротаня, який минулого сезону феєрив з Олександрією, обіграла львівські Карпати (2:0). Однак потім результати пішли на спад — три поразки поспіль від Колоса (0:1), ЛНЗ (0:2) та київського Динамо (1:4).

Після єврокубкових матчів Поліссю явно не вистачало сил для боротьби та гри першим номером в УПЛ. Ротань пробував випускати на поле гравців, які близькі до основної обойми, але отримують мало ігрового часу, проте всі спроби провалилися з тріском та критикою.

Гра команди залишає бажати кращого у всіх лініях, тому зараз, коли єврокубкові баталії позаду, потрібно терміново вносити корективи та переламувати ситуацію, інакше можна багато чого втратити, зокрема мотивацію щодо високих позицій на фініші сезону. Тим більше, що з кожною невдачею тиск на гравців та тренерський штаб посилюватимуться, а це явно піде не на користь.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Кемкін — Боржес, Вілівальд, Конате, Юрчец — Араухо Араке, Твердохліб, Задерака — Мендоза, Микитишин, Гонсалес.

Полісся: Кудрик — Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Кравченко — Андрієвський, Бабенко, Таллес — Назаренко, Гуцуляк, Філіппов.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас може вдома здобути 170 перемогу або 100 раз зіграти внічию в УПЛ або загалом зазнати 290 поразки;

- Полісся в гостях може зазнати десятої поразки або десятий раз зіграти внічию;

- безнічийна домашня серія Кривбасу в чемпіонаті триває 11 ігор: сім перемог та чотири поразки;

- програшна серія Полісся в чемпіонаті триває три гри і до повторення клубного рекорду ще одна поразка;

- 25 гол в УПЛ може забити Єгор Твердохліб (Кривбас);

- 50 сухий матч в УПЛ може провести Євгеній Волинець (Полісся).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 0:0

