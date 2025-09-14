Україна

Полісся мінімально здолало Кривбас

Команда Руслана Ротаня закрила свою серію поразок із шести матчів поспіль у всіх турнірах.

Кривбас — Полісся, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Кривбас — Полісся 0:1

Гол: Гайдучик, 80



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін (Микитишин, 64), Парако (Я. Шевченко,, 83), Мендоза (Каменський, 83).



Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко (Майсурадзе, 90+2) — Шепелєв (Йосефі, 63), Бабенко, Андрієвський (Борел, 84) — Велетень, Філіппов (Гайдучик, 63), Назаренко (Брагару, 63).



Попередження: Бевкавац, Мендоза, Сарапій — Філіппов, Бабенко