Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Кривбас — Полісся 0:1
Гол: Гайдучик, 80

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін (Микитишин, 64), Парако (Я. Шевченко,, 83), Мендоза (Каменський, 83).

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко (Майсурадзе, 90+2) — Шепелєв (Йосефі, 63), Бабенко, Андрієвський (Борел, 84) — Велетень, Філіппов (Гайдучик, 63), Назаренко (Брагару, 63).

Попередження: Бевкавац, Мендоза, Сарапій — Філіппов, Бабенко