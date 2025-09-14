Україна
14 вересня 2025, 15:47
Полісся мінімально здолало Кривбас
Команда Руслана Ротаня закрила свою серію поразок із шести матчів поспіль у всіх турнірах.
Кривбас — Полісся, фото УПЛ
Кривбас — Полісся 0:1
Гол: Гайдучик, 80
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін (Микитишин, 64), Парако (Я. Шевченко,, 83), Мендоза (Каменський, 83).
Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко (Майсурадзе, 90+2) — Шепелєв (Йосефі, 63), Бабенко, Андрієвський (Борел, 84) — Велетень, Філіппов (Гайдучик, 63), Назаренко (Брагару, 63).
Попередження: Бевкавац, Мендоза, Сарапій — Філіппов, Бабенко