Україна
14 вересня 2025, 17:32
Колос обіграв Зорю та наздогнав Динамо Київ
Команда Руслана Костишина проводить найкращий старт сезону в історії клубу.
Зоря — Колос, фото УПЛ
14 вересня 2025, 17:32
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Колос 1:3
Голи: Будківський, 52 — Климчук, 36, Цуріков, 42, Кане, 90+4
Зоря: Турбаєвський — Пердута (Малиш, 46), Джордан, Башич (Саленко, 46), Жуніньйо — Андушич (Горбач, 81), Попара, Мічин — Слесар, Будківський, Маткевич (Руан, 59).
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік (Бурда, 83), Е. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай (О. Демченко, 72) — Алефіренко (Третьяков, 63), Климчук (Оєвусі, 63), Гусол (Кане, 63).
Попередження: Слесар