Голкіпер рівненського Вереса розповів Football.ua про сухі матчі в УПЛ, воротарські особливості та неприємних суперників.
Валентин Горох став основним голкіпером Вереса у цьому сезоні / Фото: НК Верес
15 вересня 2025, 10:31
Рівненський Верес у 5-му турі УПЛ здобув домашню перемогу над Кудрівкою – матч завершився із рахунком 2:0. Це вже другий сухий матч рівнян у сезоні і в обох випадках ворота захищав Валентин Горох.
В ексклюзивному інтерв’ю Football.ua Валентин розповів про свої воротарські звички, враження від поточного сезону та як сприймає критику на свою адресу.
"Якщо воротар помиляється, то вже ніхто не підстрахує"
— Валентине, у переможному матчі із Кудрівкою вам вдруге цього сезону вдалося зберегти ворота на «нуль». Наскільки це було складно?
— Зіграти на нуль завжди непросто, адже іноді достатньо одного удару від суперника і м’яч у воротах. Але я радий, що мені це вдалося.
— Кудрівка багатьох здивувала на старті сезону. Чи були у вас певні побоювання щодо сюрпризів від цього суперника?
— Ми не мали особливих побоювань, адже добре знали, як грає Кудрівка. Все розбирали на теоріях, тому сюрпризів не було.
— У Рівному традиційно класна атмосфера на стадіоні. Ви відчуваєте контраст між домашніми та виїзними матчами в плані атмосфери?
— Так, різниця відчувається. У Рівному завжди чудові вболівальники і їхня підтримка створює особливу атмосферу.
— Влітку команду залишив Богдан Когут. Чи можна сказати, що він був вашим радником, як супердосвідчений воротар?
— Не можу сказати, що Богдан був моїм радником. У нас не було таких розмов.
— Хто у роздягальні Вереса відповідає за позитивну атмосферу? Хто може притравити партнера так, що це перетворюється на мем?
— Атмосфера в команді справді класна. Можу виділити Ндукве та Бойка, вони завжди додають позитиву.
— Воротар — це людина, яка безпосередньо на полі керує лінією захисту. Чи часто вам доводиться гримати на партнерів по команді?
— Я постійно спілкуюся із захисниками, підказую. Інколи можу й гримнути, але таке буває нечасто.
— Ви поділяєте думку про те, що воротар — це половина команди?
— Так, погоджуюсь. Якщо воротар помиляється, то вже ніхто не підстрахує.
"З каркасом воріт ще не розмовляв"
— Чи часто зіштовхуєтеся із критикою? Як її сприймаєте?
— З критикою стикаюся нечасто, але ставлюся до неї спокійно, навіть із усмішкою. Чесно кажучи, люблю диванних експертів.
— Колись в НХЛ грав такий голкіпер як Патрік Руа. Він відомий тим, що розмовляв зі штангами перед матчем. Ви колись пробували домовитись із каркасом воріт, щоб він вас підстрахував?
— Ні, з каркасом воріт я ще не розмовляв.
— А у вас є такий ритуал, щоб виходити на поле з правої ноги? Чи в день матчу не голитися?
— Особливих ритуалів немає. Перед грою завжди молюся та цілую хрестик.
— Те, що Верес вже зіграв із Шахтарем та Динамо, полегшує ваш психологічний стан?
— Для нас кожен суперник серйозний. Налаштовуємося на всі матчі однаково, виходимо грати на перемогу, незалежно від того, хто проти нас.
— Хто найнеприємніший нападник в УПЛ для вас, як для голкіпера?
— Із тих, з ким я вже грав, найважчі — це Ковталюк та Ванат.
— Скільки сухих матчів вам треба провести, щоб назвати сезон успішним?
— Хотілося б провести десять і більше сухих матчів, але, звичайно, футбол непередбачуваний.