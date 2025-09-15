Україна

Голкіпер рівненського Вереса розповів Football.ua про сухі матчі в УПЛ, воротарські особливості та неприємних суперників.

Валентин Горох став основним голкіпером Вереса у цьому сезоні / Фото: НК Верес

Рівненський Верес у 5-му турі УПЛ здобув домашню перемогу над Кудрівкою – матч завершився із рахунком 2:0. Це вже другий сухий матч рівнян у сезоні і в обох випадках ворота захищав Валентин Горох.

В ексклюзивному інтерв’ю Football.ua Валентин розповів про свої воротарські звички, враження від поточного сезону та як сприймає критику на свою адресу.

"Якщо воротар помиляється, то вже ніхто не підстрахує"

— Валентине, у переможному матчі із Кудрівкою вам вдруге цього сезону вдалося зберегти ворота на «нуль». Наскільки це було складно?

— Зіграти на нуль завжди непросто, адже іноді достатньо одного удару від суперника і м’яч у воротах. Але я радий, що мені це вдалося.

— Кудрівка багатьох здивувала на старті сезону. Чи були у вас певні побоювання щодо сюрпризів від цього суперника?

— Ми не мали особливих побоювань, адже добре знали, як грає Кудрівка. Все розбирали на теоріях, тому сюрпризів не було.

— У Рівному традиційно класна атмосфера на стадіоні. Ви відчуваєте контраст між домашніми та виїзними матчами в плані атмосфери?

— Так, різниця відчувається. У Рівному завжди чудові вболівальники і їхня підтримка створює особливу атмосферу.

— Влітку команду залишив Богдан Когут. Чи можна сказати, що він був вашим радником, як супердосвідчений воротар?

— Не можу сказати, що Богдан був моїм радником. У нас не було таких розмов.

— Хто у роздягальні Вереса відповідає за позитивну атмосферу? Хто може притравити партнера так, що це перетворюється на мем?

— Атмосфера в команді справді класна. Можу виділити Ндукве та Бойка, вони завжди додають позитиву.

— Воротар — це людина, яка безпосередньо на полі керує лінією захисту. Чи часто вам доводиться гримати на партнерів по команді?

— Я постійно спілкуюся із захисниками, підказую. Інколи можу й гримнути, але таке буває нечасто.

— Ви поділяєте думку про те, що воротар — це половина команди?

— Так, погоджуюсь. Якщо воротар помиляється, то вже ніхто не підстрахує.

"З каркасом воріт ще не розмовляв"

— Чи часто зіштовхуєтеся із критикою? Як її сприймаєте?

— З критикою стикаюся нечасто, але ставлюся до неї спокійно, навіть із усмішкою. Чесно кажучи, люблю диванних експертів.

— Колись в НХЛ грав такий голкіпер як Патрік Руа. Він відомий тим, що розмовляв зі штангами перед матчем. Ви колись пробували домовитись із каркасом воріт, щоб він вас підстрахував?

— Ні, з каркасом воріт я ще не розмовляв.

— А у вас є такий ритуал, щоб виходити на поле з правої ноги? Чи в день матчу не голитися?

— Особливих ритуалів немає. Перед грою завжди молюся та цілую хрестик.

— Те, що Верес вже зіграв із Шахтарем та Динамо, полегшує ваш психологічний стан?

— Для нас кожен суперник серйозний. Налаштовуємося на всі матчі однаково, виходимо грати на перемогу, незалежно від того, хто проти нас.

— Хто найнеприємніший нападник в УПЛ для вас, як для голкіпера?

— Із тих, з ким я вже грав, найважчі — це Ковталюк та Ванат.

— Скільки сухих матчів вам треба провести, щоб назвати сезон успішним?

— Хотілося б провести десять і більше сухих матчів, але, звичайно, футбол непередбачуваний.