16 вересня 2025, 14:41
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час та дати матчів восьмого туру УПЛ.
Восьмий тур розпочнеться у п'ятницю, 3 жовтня, матчем між Колосом з Ковалівки та львівським Рухом.
Київське Динамо зіграє проти харьківського Металіста 1925 у неділю, 5 жовтня, а трохи пізніше донецький Шахтар закриє тур матчем против черкаського ЛНЗ.
УПЛ. 8 тур
3 жовтня (п’ятниця)
Колос — Рух 15:30
Епіцентр — Зоря 18:00
4 жовтня (субота)
Олександрія — Карпати 13:00
Оболонь — Верес 15:30
Полісся — Полтава 18:00
5 жовтня (неділя)
Кривбас — Кудрівка 13:00
Динамо — Металіст 1925 15:30
Шахтар — ЛНЗ 18:00
Після п'яти турів Динамо та Колос очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши по 13 очок. Трійку найкращих замикає Шахтар – 11 очок.