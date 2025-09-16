Україна

Матчі туру розділені на три традиційні дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час та дати матчів восьмого туру УПЛ.

Восьмий тур розпочнеться у п'ятницю, 3 жовтня, матчем між Колосом з Ковалівки та львівським Рухом.

Київське Динамо зіграє проти харьківського Металіста 1925 у неділю, 5 жовтня, а трохи пізніше донецький Шахтар закриє тур матчем против черкаського ЛНЗ.

УПЛ. 8 тур

3 жовтня (п’ятниця)

Колос — Рух 15:30

Епіцентр — Зоря 18:00

4 жовтня (субота)

Олександрія — Карпати 13:00

Оболонь — Верес 15:30

Полісся — Полтава 18:00

5 жовтня (неділя)

Кривбас — Кудрівка 13:00

Динамо — Металіст 1925 15:30

Шахтар — ЛНЗ 18:00

Після п'яти турів Динамо та Колос очолюють турнірну таблицю УПЛ, набравши по 13 очок. Трійку найкращих замикає Шахтар – 11 очок.