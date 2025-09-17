Україна

Талановитий бразилець уразив ворота Полісся Ставки в Кубку України.

Центральний нападник Лука Мейрелліш дебютував за донецький Шахтар.

Мейрелліш: Неймар надіслав мені повідомлення з побажанням досягти успіху в Європі

Мейрелліш замінив Невертона (зазнав пошкодження) на 38-й хвилині виїзного матчу проти Полісся Ставки в 1/16 фіналу Кубка України-2025/26. На 45-й Лука відкрив лік своїм голам за "гірників".



Нагадаємо, наприкінці серпня Шахтар виклав за 18-річного бразильця 12 млн євро рідному для нього Сантосу. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2030 року.