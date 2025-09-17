Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу Кубку України, у якому зіграють Олександрія та Динамо Київ.

Олександрія та київське Динамо зіграють у 1/16 фіналу Кубка України на Ніці.

Кирило Нестеренко, після перемоги над черкаським ЛНЗ (4:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Олександр Шовковський, на тлі нічиєї в дербі проти Оболоні (2:2), залучив до стартового складу Моргуна в рамці воріт, тоді як у захисті гратимуть Захарченко, Тіаре та Дубінчак, у опорній зоні розташується Шапаренко, а Волошин, Піхальонок та Кабаєв діятимуть під нападником Бленуце.

Олександрія: Долгий — Скорко, Боль, Беїратче, Огарков — Шостак, Фернандо, Мишньов — Козак, Кулаков, Цара.

Запасні: Макаренко, Булеца, Шулянський, Ндіка, Жота, Хуссейн, Жонатан, Амарал, Є. Смирний, Н. Прокопенко, Кастільйо.



Динамо Київ: Моргун — Захарченко, Тіаре, Біловар, Дубінчак — Бражко, Шапаренко — Волошин, Піхальонок, Кабаєв — Бленуце.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинський, Шола, Караваєв, Буяльський, Михавко, Герреро, Михайленко.



Гра Олександрія — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.