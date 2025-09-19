Україна

Півзахисник київської Оболоні розповів Football.ua про нічию із Динамо, емоції після відходу з Ворскли та найближчий матч з Карпатами.

Минулого вікенду столична Оболонь стала автором головної сенсації 5-го туру: “пивовари” врятувалися від поразки у матчі із київським Динамо, забивши гол у компенсований час (2:2). У складі біло-зелених відзначилися Іван Нестеренко та Денис Устименко.

В ексклюзивному інтерв’ю Football.ua Іван Нестеренко розповів про власні відчуття від цього матчу, а також про свій перехід з Ворскли до Оболоні і прийдешній матч проти львівських Карпат.

"Арбітр міг дати нам завершити атаку, ми могли виграти у Динамо"

— Іване, ми говоримо за кілька днів після вашої сенсаційної нічиєї із Динамо. Ви вже усвідомили що відбулося?

— Авжеж, ми зіграли внічию і я вважаю це позитивним результатом у матчі із таким суперником. Безперечно, ми готувалися до цієї гри, виходили на поле із думками про те, щоб виграти, а не просто зіграти черговий матч. Гадаю, що цей настрій і допоміг нам взяти очки у цьому протистоянні.

— Президент клубу після матчу у роздягальні сказав, що арбітр вкрав у вас перемогу і пообіцяв її компенсувати. А як вам здається, арбітр повпливав на те, що Оболонь не перемогла у цій грі?

— Звісно, хотілося б виграти. Спірний епізод… Не хочу нічого говорити на адресу арбітра, бо всі помиляються. Все ж схиляюся до думки, що він не мав давати свисток, можна було дати нам продовжити атаку. Хтозна, може б ми і виграли у цьому матчі.

— Ви забили у ворота Динамо. Таке траплялося раніше?

— Ні, Динамо я забив вперше. Шахтарю вже забивав.

— Приємно?

— Так, авжеж, це приємні моменти.

— За грою Динамо вас здивувало?

— Динамо – це завжди хороший суперник, на якого відповідним чином налаштовується будь-яка команда. З ними нелегко грати, зрештою, ця команда представляє Україну в єврокубках. За класом та якістю гри вони перебувають на хорошому рівні.

— На цій грі були присутні 4250 вболівальників, згідно із офіційним протоколом. Зізнайтеся: скучили за такою атмосферою?

— Так, безумовно. Дуже приємно грати за такої підтримки. Зовсім інакше відчуваєш гру, коли чуєш, скільки людей тебе підтримує.

"Карпати мають хорошу команду, але ми плануємо виграти"

— До Оболоні ви перейшли з Ворскли. Ясна річ, обставини у полтавському клубі склалися непрості. Наскільки вам було тяжко залишати цей клуб і місто?

— Не скажу, що прямо тяжко. Звісно, шкода, що все так сталося, я вже звик до Полтави, хотілося залишитися і в Прем’єр-лізі, і в самій команді. Але прийшла пропозиція від Оболоні і я погодився, радий бути тут зараз.

— А як цей варіант виник? Хтось з клубу звернувся напряму чи агент запропонував?

— Пригадую, що клуби, Оболонь та Ворскла, спілкувалися між собою. Потім мені сказали, що є такий варіант і я погодився на цю пропозицію.

— Наступний матч чемпіонату ви граєте 22 вересня проти Карпат. Іронія долі: ви грали за Ворсклу, перейшли до Оболоні і тепер зіграєте проти Карпат. Усі три клуби об’єднують біло-зелені кольори. Що думаєте про нинішні Карпати?

— Хороша команда, достатньо майстерні футболісти. Але ми налаштовуємося на перемогу у цьому матчі. Як, в принципі, і в будь-якій грі.

— У Карпат багато технічних латиноамериканських футболістів. Чи є вже розуміння, як протидіяти їхньому дриблінгу?

— У нас ще буде час підготуватися, тренерський штаб розбере тактичні і технічні дії суперника та дасть нам відповідні настанови, як діяти у цьому матчі. Ми ж постараємося виконати задачу.

— Не викликає настороги той факт, що Карпати поки єдина команда у поточному сезоні УПЛ, хто ще не перемагав?

— Навпаки, для них це додаткова мотивація та стимул виграти. Тому нам варто бути пильними і зробити все, щоб три очки у цьому матчі взяли саме ми.