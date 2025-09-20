Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 20 вересня, розпочавшись о 15:30.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Ковалівці місцевий Колос прийматиме рівненський Верес.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 20 ВЕРЕСНЯ, 15:30. СТАДІОН КОЛОС, КОВАЛІВКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Колос сьогодні намагатиметься продовжити рекордну для себе безпрограшну серію в чемпіонаті України. Набравши 13 із можливих 15-ти залікових балів, клуб із Ковалівки продемонстрував свій найкращий старт в УПЛ, перевершивши показники в сезонах-2020/21 і 2022/23 (по десять очок). Уже зараз колектив Руслана Костишина має половину з восьми здобутих протягом минулої кампанії турніру звитяг.

У ході підготовки до цього суботнього протистояння Колос мав з'ясувати, що саме пішло не так у сезоні-2024/25, коли Верес двічі обіграв його, перервавши свою серію з восьми матчів без перемог над клубом із Ковалівки. Очікуємо, що сьогодні рівняни ще раз не програти вже не зможуть, хоч і здатні до останнього чинити опір.

Понад тижнем раніше команда Олега Шандрука вдруге поспіль святкувала "суху" перемогу в чемпіонаті України, чого Вересу не вдавалося із жовтня 2021 року. Варто зауважити, що "червоно-чорні" не демонструють стабільності у виїзних поєдинках, востаннє в серпні 2022-го здобувши в УПЛ дві звитяги підряд.

Зараз клуб із Рівного навряд чи спроможний завдати поразки окриленому успіхами супернику. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руслана Костишина. Так, на перемогу Колоса можна поставити з коефіцієнтом 2.13, тоді як потенційний успіх Вереса оцінюється показником 4.05. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.05.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Еліас, Ррапай — Алефіренко, Климчук, Гусол

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Харатін, Гончаренко, Сміян — Шарай, Куція, Бойко, В. Помба — Воллі

ЦІКАВІ ФАКТИ

90-й домашній матч Колоса в УПЛ.

Колос може зазнати 70-ї поразки в Чемпіонаті, в тому числі 30-ї при Руслану Костишину.

Верес може здобути 20-ту гостьову перемогу в УПЛ.

Безпрограшна клубна рекордна серія Колоса в УПЛ триває 12 ігор: 8 перемог та 4 нічиї.

Олег Шандрук проведе 50-й матч в УПЛ біля керма Вереса.

15-й гол в УПЛ може забити Ібрахім Кане, 10-й — Микита Бурда (обидва — Колос), Дмитро Кльоц (Верес).

