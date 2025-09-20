Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 20 вересня, розпочавшись о 15:30.
Колос — Верес, nkveres.com
20 вересня 2025, 07:30
У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Ковалівці місцевий Колос прийматиме рівненський Верес.
[*] — положення команди в турнірній таблиці
СУБОТА, 20 ВЕРЕСНЯ, 15:30. СТАДІОН КОЛОС, КОВАЛІВКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV
Колос сьогодні намагатиметься продовжити рекордну для себе безпрограшну серію в чемпіонаті України. Набравши 13 із можливих 15-ти залікових балів, клуб із Ковалівки продемонстрував свій найкращий старт в УПЛ, перевершивши показники в сезонах-2020/21 і 2022/23 (по десять очок). Уже зараз колектив Руслана Костишина має половину з восьми здобутих протягом минулої кампанії турніру звитяг.
У ході підготовки до цього суботнього протистояння Колос мав з'ясувати, що саме пішло не так у сезоні-2024/25, коли Верес двічі обіграв його, перервавши свою серію з восьми матчів без перемог над клубом із Ковалівки. Очікуємо, що сьогодні рівняни ще раз не програти вже не зможуть, хоч і здатні до останнього чинити опір.
Понад тижнем раніше команда Олега Шандрука вдруге поспіль святкувала "суху" перемогу в чемпіонаті України, чого Вересу не вдавалося із жовтня 2021 року. Варто зауважити, що "червоно-чорні" не демонструють стабільності у виїзних поєдинках, востаннє в серпні 2022-го здобувши в УПЛ дві звитяги підряд.
Зараз клуб із Рівного навряд чи спроможний завдати поразки окриленому успіхами супернику. За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руслана Костишина. Так, на перемогу Колоса можна поставити з коефіцієнтом 2.13, тоді як потенційний успіх Вереса оцінюється показником 4.05. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.05.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Еліас, Ррапай — Алефіренко, Климчук, Гусол
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Харатін, Гончаренко, Сміян — Шарай, Куція, Бойко, В. Помба — Воллі
ЦІКАВІ ФАКТИ
90-й домашній матч Колоса в УПЛ.
Колос може зазнати 70-ї поразки в Чемпіонаті, в тому числі 30-ї при Руслану Костишину.
Верес може здобути 20-ту гостьову перемогу в УПЛ.
Безпрограшна клубна рекордна серія Колоса в УПЛ триває 12 ігор: 8 перемог та 4 нічиї.
Олег Шандрук проведе 50-й матч в УПЛ біля керма Вереса.
15-й гол в УПЛ може забити Ібрахім Кане, 10-й — Микита Бурда (обидва — Колос), Дмитро Кльоц (Верес).
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:0