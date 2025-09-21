Україна

Металіст 1925 не залишив шансів СК Полтава

Після рівного першого тайму, команда Младена Бартуловича домінувала в другій половині гри в Кропивницькому.

СК Полтава — Металіст 1925, фото СК Полтава

СК Полтава — Металіст 1925 0:2

Голи: Павлюк, 37, Литвиненко, 71



СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Савенков, Ходуля (Плахтир, 66), Кононов (Коцюмака, 66) — Місюра — Одарюк, Оніщенко (Стрельцов, 55), Хахльов, Галенков — Вівдич.



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Капінус, 77) — Литвиненко (Когут, 90), Калюжний, Калітвінцев (Чурко, 77) — Арі (Антюх, 62), Петер (Мба, 62), Рашиця.



Попередження: Хахльов, Вівдич, Савенков — Калітвінцев



На 89-й хвилині був вилучений Ігор Коцюмака( СК Полтава) (грубе порушення).