Другий матч поспіль команда Олександра Шовковського недораховується очок наприкінці виграшного матчу.
Динамо Київ — Олександрія, фото ФК Олександрія
22 вересня 2025, 17:30
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Олександрія 2:2
Голи: Бражко, 40, Піхальонок, 63 (пен.) — Булеца, 1, Хуссейн, 86
Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Бражко — Волошин (Яцик, 85), Піхальонок (Буяльський, 77), Шапаренко, Шола (Ярмоленко, 77) — Герреро (Бленуцe, 46).
Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Беїратче, Огарков (Жота, 83) — Шостак (Хуссейн, 73), Фернандо, Булеца — Козак (Жонатан, 64), Кулаков (Кастільйо, 46), Цара (Боль, 46).
Попередження: Волошин — Жонатан
На 90+4-й хвилині був вилучений Жонатан да Сілва (Олександрія) (друге попередження).