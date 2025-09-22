Кияни втратили очки наприкінці матчу.
Олександр Шовковський, getty images
22 вересня 2025, 19:23
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічийний результат з Олександрією (2:2) в матчі шостого туру УПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "біло-синіх".
"Ми пропускаємо необов’язкові голи. Перший пропущений нами сьогодні гол я навіть не можу зрозуміти. А другий... Я запитав у Тараса Михавка, що він намагався зробити в тій ситуації, але він мені так і не відповів.
Ухвалення рішень: ми обговорюємо, говоримо, щось напрацьовуємо, але яку б не обрали тактику на гру, треба мати настрій, сміливість ухвалювати правильні рішення. Цього сьогодні не було. На жаль, дитячі помилки призвели до пропущених м’ячів. При цьому в нас були чудові нагоди, щоб забивати більше, і ці втрачені можливості для мене — такі самі помилки, як і ті, що призвели до голів у наші ворота.
Я, наприклад, не розумію, як Герреро не забив у першому таймі. Для мене це однакові помилки. Момент у Бленуце, інші моменти, коли треба було краще спрацювати...
Ми кожне тренування працюємо над реалізацією, над завершенням, над комбінаціями. Думаю, що в цьому випадку все впирається в індивідуальну майстерність.
Безумовно, неприємний результат. Безумовно, вся відповідальність за нього лежить на мені. Тому що виходити так на матч... Причому, я не можу сказати, що хлопці були недостатньо налаштовані на гру. Проте, так починати матч і так його закінчувати... Думаю, треба буде індивідуально працювати з гравцями і якимось чином їм пояснювати, що вони ніколи не піднімуться до рівня своїх очікувань: вони зможуть показати рівно те, що напрацювали на тренуваннях. Говорив команді не раз: непросто завоювати чемпіонство, але це набагато легше, ніж утримати його.
Розтратити навички, награні комбінації, налагоджену взаємодію, впевненість — дуже просто. А потім знайти це знову, зібрати все це разом — на це треба дуже багато часу. Але і ми, і хлопці розуміємо проблему, яка є на сьогоднішній день. Будемо працювати, щоб її вирішити", — заявив Шовковський.
Наразі Динамо Київ посідає перше місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 14 очок після шести зіграних матчів.