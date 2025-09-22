Україна

Кияни втратили очки наприкінці матчу.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував нічийний результат з Олександрією (2:2) в матчі шостого туру УПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "біло-синіх".

"Ми пропускаємо необов’язкові голи. Перший пропущений нами сьогодні гол я навіть не можу зрозуміти. А другий... Я запитав у Тараса Михавка, що він намагався зробити в тій ситуації, але він мені так і не відповів.

Ухвалення рішень: ми обговорюємо, говоримо, щось напрацьовуємо, але яку б не обрали тактику на гру, треба мати настрій, сміливість ухвалювати правильні рішення. Цього сьогодні не було. На жаль, дитячі помилки призвели до пропущених м’ячів. При цьому в нас були чудові нагоди, щоб забивати більше, і ці втрачені можливості для мене — такі самі помилки, як і ті, що призвели до голів у наші ворота.

Я, наприклад, не розумію, як Герреро не забив у першому таймі. Для мене це однакові помилки. Момент у Бленуце, інші моменти, коли треба було краще спрацювати...