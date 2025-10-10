Україна

Павло Павліченко поділився новинами із лазарету "пивоварів".

Лікар столичної Оболоні Павло Павліченко прокоментував ситуацію із травмованими гравцями "пивоварів" під час міжнародної паузи в УПЛ.

"У Дениса Марченко був складний перелом після попереднього поєдинку. Йому провели оперативне втручання, встановили металоконструкції. Відтоді минуло близько шести тижнів. Зараз він проходить реабілітацію в спеціалізованому центрі, де ми з ним активно працюємо. Уже найближчим часом Денис зможе починати легкі тренування з акцентом на роботу ногами. Якщо все піде за планом, через три-чотири тижні ми сподіваємося побачити його у загальній групі.

Денис Теслюк отримав ушкодження задньої поверхні стегна — розтягнення другого ступеня. Травма неприємна, але не критична. Він уже розпочав відновлення, і, ймовірно, протягом місяця повернеться до тренувань.

Ігор Мединський уже на фінальній стадії реабілітації після ушкодження зв’язок. Йому ще трохи складно працювати на повну, але через один-два тижні, думаю, він зможе приступити до тренувань у загальній групі", — наводить слова Павліченка прес-служба клубу.

Цього сезону Марченко провів три матчі, з яких два нуль при одному пропущеному м'ячі. На рахунку Теслюка три матчі та один гол, а Мединський відіграв чотири зустрічі.

Після восьми турів Оболонь набрала десять очок та посідає десяте місце в УПЛ. Свій наступний матч "пивовари" проведуть проти СК Полтава — гра відбудеться 17 жовтня.