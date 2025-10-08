Україна

Контрольний матч відбудеться 11 жовтня на базі ФК Оболонь.

Під час перерви у чемпіонаті, пов’язаної з матчами збірних, луганська Зоря проведе контрольний матч проти київської Оболоні на НТБ Оболонь в Бучі. Поєдинок відбудеться в суботу, 11 жовтня. Точний час початку зустрічі поки не розголошується.

Ці команди вже зустрічалися у поточному сезоні української Прем’єр-ліги – у сьомому турі вони зіграли внічию 0:0. Наразі Зоря займає дев'яте місце в таблиці УПЛ із 11 очками, а Оболонь йде 10-ю, відстаючи всього на один пункт.

Наступні офіційні матчі в чемпіонаті команди проведуть вже після міжнародної паузи: Зоря зіграє з Динамо 18 жовтня, а Оболонь – з Полтавою 17 жовтня.