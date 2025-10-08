Україна

Заслужене визнання для футболіста "пивоварів".

Півзахисника Івана Нестеренка визнано найкращим гравцем київської Оболоні за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 22-річний українець випередив Назарія Федорівського, Дениса Устименка, Максима Чеха та Валерія Дубка.

Минулого місяця футболіст двічі ставав найкращим гравцем матчу — на його рахунку три зустрічі та один гол у ворота київського Динамо (2:2).

Після восьми турів Оболонь набрала десять очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.