Україна

Україна з другої спроби обіграла Азербайджан

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки матчу збірної України в кваліфікації чемпіонату світу-2026, у якому команда Сергія Реброва знову пограла на наших нервах, але завдання на жовтень виконала.

Україна — Азербайджан, фото УАФ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Україна — Азербайджан 2:1

Голи: Гуцуляк, 30, Маліновський, 64 — Ахундзаде, 45+3 Україна: Трубін — Конопля (Михайліченко, 46), Забарний, Матвієнко, Миколенко — Ярмолюк (Калюжний, 84), Очеретько (Бондаренко, 71), Маліновський (Шапаренко, 71) — Гуцуляк (Бондар, 85), Довбик, Волошин. Азербайджан: Магомедалієв — Гусейнов, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулієв — Т. Байрамов (Ахмедзаде, 85), Хайбулаєв (Хачаєв, 90+2), Махмудов, А. Нурієв (Гурбанли, 61) — Ахундзаде (Емрелі, 85).



Попередження: Маліновський, Михайліченко, Бондаренко — Магомедалієв Магомедалієв — Гусейнов, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Джафаргулієв — Т. Байрамов (Ахмедзаде, 85), Хайбулаєв (Хачаєв, 90+2), Махмудов, А. Нурієв (Гурбанли, 61) — Ахундзаде (Емрелі, 85).Попередження: Маліновський, Михайліченко, Бондаренко — Магомедалієв