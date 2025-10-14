Україна

Олег Шандрук поділився враженнями від гри проти Зімбру.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував нічийний результат у благодійному матчі проти Зімбру (1:1).

"Хочу подякувати команді Зімбру за хороший прийом, за хороший спаринг, за хорошу атмосферу. Вдячний вболівальникам, які підтримували нас у Кишиневі.

На жаль, не всі гравці змогли зіграти проти Зімбру. Частина футболістів залишилися у Рівному довідновлюватися. Харатін та Гончаренко були з командою, але ми теж дали їм можливість відпочити. Вже в Рівному всі разом приступимо до підготовки до наступного матчу чемпіонату.

У Кишиневі свій шанс отримали молоді футболісти. Хто більше часу зіграв, хтось менше. Але всі молодці. Основне, що грали сміливо. Це важливо. І досить організовано зіграли. Тому я би оцінив позитивно їхній виступ.

На трибунах ми побачили чимало українців. Відчували їхню підтримку. Одне слово — Україна — і цього достатньо, щоб зрозуміти, що наших вболівальників в Молдові дуже багато", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Верес проведе в УПЛ проти Олександрії – гра відбудеться 19 жовтня.