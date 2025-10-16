Матчі туру розділені на три дні.
16 жовтня 2025, 20:19
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 12 туру УПЛ.
Дванадцятий тур розпочнеться у п'ятницю, 7 листопада, матчем між Епіцентром та столичною Оболонню.
Київське Динамо зіграє проти черкаського ЛНЗ у неділю, 9 листопада, а трохи пізніше донецький Шахтар закриє тур матчем проти СК Полтава
УПЛ. 12 тур
7 листопада (п’ятниця)
Епіцентр — Оболонь 15:30
Кудрівка — Колос 18:00
8 листопада (субота)
Металіст 1925 — Зоря 13:00
Верес — Рух 15:30
Карпати — Кривбас 18:00
9 листопада (неділя)
Олександрія — Полісся 13:00
Динамо — ЛНЗ 15:30
Шахтар — Полтава 18:00
Після восьми турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Динамо та Кривбас на одне очко.