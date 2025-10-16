Україна

Матчі туру розділені на три дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 12 туру УПЛ.

Дванадцятий тур розпочнеться у п'ятницю, 7 листопада, матчем між Епіцентром та столичною Оболонню.

Київське Динамо зіграє проти черкаського ЛНЗ у неділю, 9 листопада, а трохи пізніше донецький Шахтар закриє тур матчем проти СК Полтава

УПЛ. 12 тур

7 листопада (п’ятниця)

Епіцентр — Оболонь 15:30

Кудрівка — Колос 18:00

8 листопада (субота)

Металіст 1925 — Зоря 13:00

Верес — Рух 15:30

Карпати — Кривбас 18:00

9 листопада (неділя)

Олександрія — Полісся 13:00

Динамо — ЛНЗ 15:30

Шахтар — Полтава 18:00

Після восьми турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Динамо та Кривбас на одне очко.