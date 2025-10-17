Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

СК Полтава — Оболонь 1:2
Голи: Марусич, 90+6 (пен.) — Суханов, 34, 52 (пен.)

СК Полтава: Восконян — Кононов, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака (Галенков, 73) — Плахтир, Місюра (Оніщенко, 73) — Одарюк, Хахльов (Дорошенко, 73), Бужин — Марусич.

Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Курко (Ломницький, 86), Чех, Прокопенко (Черненко, 86) — Суханов (Товарчі, 71), Устименко (Бичек, 61).

Попередження: Бужин, Марусич