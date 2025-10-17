Серія з шести матчів без перемог для команди Олександра Антоненка залишилась позаду.
СК Полтава — Оболонь, фото ФК Оболонь
17 жовтня 2025, 17:29
СК Полтава — Оболонь 1:2
Голи: Марусич, 90+6 (пен.) — Суханов, 34, 52 (пен.)
СК Полтава: Восконян — Кононов, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака (Галенков, 73) — Плахтир, Місюра (Оніщенко, 73) — Одарюк, Хахльов (Дорошенко, 73), Бужин — Марусич.
Оболонь:
Федорівський — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Курко (Ломницький, 86), Чех, Прокопенко (Черненко, 86) — Суханов (Товарчі, 71), Устименко (Бичек, 61).
Попередження: Бужин, Марусич