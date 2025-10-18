Україна

Керманич Оболоні прокоментував перемогу над СК Полтава.

Київська Оболонь напередодні обіграла СК Полтава в гостьовому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

СК Полтава — Оболонь 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко прокоментував виступ власної команди.

"Головне, що ми правильно працюємо. Ми знали, що перемоги прийдуть. Головне — працювати.

Цю перемогу хочемо присвятити нашим робітникам, привітати з Днем харчовика. Це перемога для них.

У нас усі футболісти заслуговують грати в складі. Єгора Прокопенка ми підібрали під команду СК Полтави. Ми готувались до них і розуміли, що нам потрібен швидкісний футболіст, який грає агресивно, вибігає в атаку. У Полтави дуже багато зон, і саме з цього ми вибрали Єгора.

Дебют Товарчі? Одним словом, молодчина. Звичайно, треба працювати, але всі молоді гравці повинні розуміти, що вони працюють не просто так. Ми звертаємо увагу абсолютно на всіх.

Сьогодні Товарчі, завтра може бути хтось інший. Головне, щоб вони розуміли — ми за ними слідкуємо.

Про результативність Суханова краще запитати його особисто. Він працює, і я думаю, що це приносить йому плоди. І нам разом із ним.

Ми також обираємо й воротарів під суперника. Сташків грав дві гри, зіграв дуже добре, як ми вважаємо. У нього велике майбутнє. Просто дали йому зіграти за Ю-19 — йому потрібна ігрова практика.

А що до воротарів — почав тренуватись Денис Марченко. Він уже біля загальної групи, ворота відчуває, усе в порядку. Думаємо, що на листопад він буде готовий. Як і казали.

Що ж до гри, то як і суперники були невдоволені пенальті, так і ми. Це емоції. Думаю, всі це розуміють.

Хочу сказати, що Полтава — дуже непогана команда. У них хороші бійцівські якості, напевне, одні з найкращих у Прем’єр-лізі. Думаю, тренерський штаб працює у правильному напрямку. Вони розуміють, чого хочуть від гравців. Обравши такий стиль, вони знали, що буде важко, і це формує їхню гру", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь проведе домашній матч проти житомирського Полісся.