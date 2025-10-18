Україна

Форвард Оболоні прокоментував перемогу над СК Полтава.

Напередодні київська Оболонь обіграла СК Полтава в гостьовому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

СК Полтава — Оболонь 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "пивоварів" Сергій Суханов прокоментував виступ власної команди.

"Налаштовувались на дуже бойову гру. І так вийшло, що нам треба було перемагати. Ми їхали сюди тільки за перемогою. Налаштовували себе, і думаю, у нас усе вийшло.

Свої удари відпрацьовую на тренуваннях, б’ю з дальніх відстаней. Як кажуть, кожен футболіст грає на своїх сильних якостях. Я вважаю, що це моя сильна сторона, і намагаюся її розвивати якнайбільше.

Команда нагороджує — і я забиваю. Не можу сказати, що кардинально додав, але, можливо, трохи покращив реалізацію моментів і зробив акцент на ударах здалеку.

Ми їхали сюди лише за перемогою. Команда давно не вигравала, і ми дуже хотіли перемогти. Ці три очки для нас надзвичайно важливі в турнірній таблиці.

Пенальті в наші ворота? Нічого не передвіщало біди, як-то кажуть. Рефері побачив руку, я ще не дивився цей момент. Добре, що втримали результат і виграли цей матч", — заявив український виконавець.

У наступному турі київська Оболонь проведе домашній матч проти житомирського Полісся.