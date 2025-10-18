Форвард Оболоні прокоментував перемогу над СК Полтава.
Олексій Товарчі, фото ФК Оболонь
18 жовтня 2025, 09:10
Напередодні київська Оболонь обіграла СК Полтава в гостьовому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.
СК Полтава — Оболонь 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри нападник "пивоварів" Олексій Товарчі прокоментував виступ власної команди.
"Емоції дуже позитивні, тільки позитивні. Це була моя дитяча мрія — зіграти в УПЛ. І ще й із перемогою — це взагалі чудово, я вважаю.
Я не був упевнений у тому, що тренери дадуть можливість дебютувати, але, звісно, дуже хотів цього і був готовий.
Одразу отримав і момент забити, намагався пробити в один дотик, але трохи нога поїхала. Потім вирішив наблизитись до воріт, але м’яч підскочив незручно. На жаль, не вийшло.
Якогось тиску на себе не відчував — навпаки, грав навіть упевненіше, аніж за молодіжну команду. Тут усі підказують, більше боротьби, швидший темп — дуже хороший футбол, мені подобається.
Тренер після гри сказав, що це дуже важлива перемога для нас, бо ми давно не вигравали. Ми всі дуже раді", — заявив український виконавець.
У наступному турі київська Оболонь проведе домашній матч проти житомирського Полісся.