Україна

Форвард Оболоні прокоментував перемогу над СК Полтава.

Напередодні київська Оболонь обіграла СК Полтава в гостьовому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

СК Полтава — Оболонь 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "пивоварів" Олексій Товарчі прокоментував виступ власної команди.

"Емоції дуже позитивні, тільки позитивні. Це була моя дитяча мрія — зіграти в УПЛ. І ще й із перемогою — це взагалі чудово, я вважаю.

Я не був упевнений у тому, що тренери дадуть можливість дебютувати, але, звісно, дуже хотів цього і був готовий.

Одразу отримав і момент забити, намагався пробити в один дотик, але трохи нога поїхала. Потім вирішив наблизитись до воріт, але м’яч підскочив незручно. На жаль, не вийшло.

Якогось тиску на себе не відчував — навпаки, грав навіть упевненіше, аніж за молодіжну команду. Тут усі підказують, більше боротьби, швидший темп — дуже хороший футбол, мені подобається.

Тренер після гри сказав, що це дуже важлива перемога для нас, бо ми давно не вигравали. Ми всі дуже раді", — заявив український виконавець.

У наступному турі київська Оболонь проведе домашній матч проти житомирського Полісся.