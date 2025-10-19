Україна

Форвард Руху прокоментував поразку від Кривбасу.

Напередодні львівський Рух поступився криворізькому Кривбасу в домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-чорних" Василь Руніч прокоментував виступ власної команди.

"У епізоді з голом, який забив Рух, я просто опинився в тій точці, у якій повинен був бути у цій атаці. Удалось зробити скидання на Бабукара Фаала і він відзначився голом. Прикро, що ми не змогли забити більше голів.

Нас підвела реалізація, адже якщо дивитись власне на гру, то команда виконала установку тренерського штабу. Ми розуміли, що граємо вдома, створюємо багато моментів, нам потрібно було перемагати, адже зараз у нас непросте становище у турнірній таблиці.

Вважаю, що сьогодні Рух повністю переважав суперника за грою, але удача сьогодні була не на нашому боці.

Треба зробити правильні висновки, як команді, так й індивідуально кожному з нас. Попереду в нас матч із Карпатами. На цей поєдинок нам не потрібно додатково налаштовуватись, адже всі розуміють важливість цієї гри.

Думаю, ми підійдемо до наступного матчу в хороших кондиціях, а ця поразка від Кривбасу ще більше змотивує нас на здобуття позитивного результату", — заявив український виконавець.

У наступному турі на львівський Рух очікує гостьове дербі проти Карпат.