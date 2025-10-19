Україна

Керманич Зорі прокоментував нічию проти Динамо.

Напередодні луганська Зоря у номінально домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти київського Динамо.

Зоря — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Віктор Скрипник прокоментував виступ власної команди.

"Коли ти виграєш і пропускаєш, то нічия сумна. А коли програєш проти такої команди, як «Динамо», а потім забиваєш і граєш у нічию — то такий результат непоганий, є більше позитиву. Подяка хлопцям. Те, що ми казали, що хотіли та показували на відео — більш-менш спрацювало.

Помітив одну тенденцію — коли гранди забивають, вони заспокоюються. Після цього, є шанси грати більше вперед. Моменти, які ми створювали протягом матчу, це та праця, яку ми робили протягом цих останніх двох тижнів.

Ті, хто вийшов на заміну теж зіграли гарно. Задоволені цією нічиєю сьогодні", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря гостюватиме у рівненського Вереса.