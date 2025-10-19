Україна

Захисник Динамо прокоментував нічию проти Зорі.

Напередодні київське Динамо у гостьовому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги зіграла внічию проти луганської Зорі.

Зоря — Динамо Київ 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Денис Попов прокоментував виступ власної команди.

"Важко сказати, що саме відбувається, не можу назвати якусь одну причину. Але, гадаю, це вже не випадковість, а закономірність, на жаль, у негативному сенсі.

Ця нічия рівнозначна поразці. Повторюсь, складно однозначно визначитись, у чому причина. Я щойно повернувся, десь тиждень потренувався, зіграв матч. Вважаю, пропущений гол — мій. Це я помилився, коли його забивали, не втримав нападника. Але Будківський хороший, досвідчений форвард, було непросто його стримати.

Не робили особливого акценту на останніх хвилинах перед грою. Просто налаштовувались, як завжди, як і перед кожним поєдинком — на перемогу. Але ці останні хвилини... не знаю, як наче хтось зурочив. П’ять матчів поспіль без перемог — я такого не пам’ятаю.

Та все й так зрозуміло. Не знаю, що буде далі. Відверто скажу, навіть страшно дивитись у таблицю. Якби я знав точну причину того, що відбувається, я б її вам назвав. Але зараз мені дуже важко це зробити.

У роздягальні після гри панувала тиша. Повна тиша. А що тут скажеш? Після бою кулаками не махають. Ми знову оступилися, знову впали обличчям у бруд. Лише на полі можна щось довести, але у нас не виходить це зробити.

Зараз узагалі з усіма командами нелегко. Не знаю, як буде далі. Подивимось.

Важко сказати, чого я очікую від наступного єврокубкового матчу. Треба розібратись — чого нам бракує, а чого, можливо, забагато. Рахунок сам говорить за себе. Що я вам скажу? Ви ж усе бачите", — заявив український виконавець.

У наступному турі луганська Зоря гостюватиме у рівненського Вереса.