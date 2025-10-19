Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 18 жовтня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі дев'ятого туру УПЛ у гостях не зміг обіграти житомирське Полісся (0:0).

Матч закінчився без забитих м'ячів. Команда Арди Турана мала перевагу по грі і завдала 11 ударів по воротах, з яких три точні. Водночас у команди Руслана Ротаня жодного удару по воротах Дмитра Різника.

Таким чином, Шахтар не зміг скористатися черговою осічкою від Динамо, щоб збільшити перевагу у чемпіонаті України.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Шахтар у рамках 9-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Полісся — Шахтар 0:0

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Шепелєв (Йосефі, 58), Бабенко, Андрієвський (Таллес, 74) — Велетень (Назаренко, 46), Філіппов (Гайдучик, 58), Брагару (Крушинський, 81).

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос (Матвієнко, 65), Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва (Ізакі, 84), Назарина, Очеретько (Бондаренко, 46) — Лукас (Мейрелліш, 74), Еліас (Егіналду, 65), Невертон.

Попередження: Кравченко — Бондар.