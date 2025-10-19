Україна

Тренер Шахтаря прокоментував епізод наприкінці гри проти Полісся.

Донецький Шахтар напередодні у гостьовому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги зіграв внічию проти луганської Зорі.

Полісся — Шахтар 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри до об’єктивів телекамер потрапила розмова асистента головного тренера "гірників" Карло Ніколіні та головного тренера "вовків" Руслана Ротаня на підвищених тонах.

"На фото і відео, які з’явилися в ЗМІ, видно момент моєї розмови з Русланом Ротанем. Я підійшов до нього не для конфлікту, а щоб запитати, чому його помічник дозволив собі показувати непристойні жести — середній палець у напрямку нашої лави запасних.

Звісно, під час матчу всі переживають емоції, але навіть у таких ситуаціях потрібно вміти себе контролювати та зберігати повагу.

Після фінального свистка ми з Русланом спокійно поспілкувалися, усе з’ясували та потиснули один одному руки. Для мене це закрите питання", — заявив італійський фахівець.

У наступному матчі донецький Шахтар прийматиме польську Легію в Лізі конференцій УЄФА посеред тижня, після чого проведе домашній матч проти Кудрівки.