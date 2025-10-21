Україна

Євген Павлюк поділився своїми емоціями після гри із дебютантом УПЛ.

Захисник Металіста 1925 Євген Павлюк прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Кудрівки (1:1).

"Важко сказати, чому не забили другий гол — потрібно буде потім розбирати моменти, нашу гру на тренуваннях. Ми показали хорошу гру, можливо, у нас не було хорошого завершення, але ми будемо над цим працювати. Ми багато і так на тренуваннях відпрацьовуємо гру в атаці. Ми створили багато моментів, досить багато моментів, але десь чогось не вистачило.

Ми в перерві поговорили про перший тайм. Нам сказали, що потрібно тільки додавати і не можна збавляти темпу — те, що й вийшло. Хороший був і перший тайм, але і в другому таймі ми показали хороший футбол. Як я вже сказав, просто десь не вистачило забити другий м'яч. Як ви сказали, створили досить багато моментів, але щось не вийшло. Так, можливо, десь фарт був не на нашому боці. Але, я вважаю, що ми цей фарт будемо заслуговувати на тренуваннях і в наступних іграх.

Як ми побачили в перших дев'яти турах, кожен суперник сильний, з кожним суперником важко. Але ми готуємось до кожного опонента, готуємось на кожному тренуванні, кожного тижня. І я хочу сказати, що ми будемо показувати той футбол, який хоче наш тренерський склад. Я впевнений, що цей футбол нам дасть результат", — наводить слова Павлюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кудрівка — Металіст 1925.