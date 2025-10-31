Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 жовтня 2025 року.

Завершилася 1345 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- У ніч проти 30 жовтня регіони України зазнали масованого російського удару, після якого в усій країні запровадили графіки відключень електроенергії.

За словами президента Володимира Зеленського, під час атаки війська рф запустили понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів, зокрема й балістику та аеробалістику.

У Запоріжжі окупанти влучили в гуртожиток. Там загинуло двоє людей. У Вінницькій області внаслідок російської атаки загинула семирічна дівчинка.

Пізніше росіяни атакували Словʼянську ТЕС на Донеччині. Унаслідок удару загинули двоє енергетиків, є поранені.

- Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів — до 3 лютого 2026 року. Це вже 17-те продовження воєнного стану.

- В Одесі на території ринку Сьомий кілометр група людей напала на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також вони потрощили та перевернули їхній службовий автомобіль.

- На Полтавщині в місті Кременчук сталася стрілянина у будівлі ТЦК та СП, двоє працівників отримали поранення. Чоловіка 1972 року народження поліція затримала поблизу залізничного вокзалу. Його доставили до будівлі, де знаходиться військово-лікарська комісія Кременчуцького РТЦК.

Чоловік під час проходження ВЛК почав вимагати його відпустити та пообіцяв стріляти, якщо його вимога не буде виконана. Відпускати його не планували і він почав стрілянину, поранивши працівників ТЦК.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом від початку цієї доби відбулося 114 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 59 авіаційних ударів, застосувавши 53 ракети й скинувши 105 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 4208 дронів-камікадзе та здійснили 3003 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав десяти авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 178 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких вісім – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки. Українські захисники зупинили сім ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр, два боєзіткнення досі тривають.

Вісім штурмових дій відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку росіяни 13 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. Наші воїни зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 40 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 60 окупантів, із них 33 – безповоротно. Також українські воїни знищили одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА та бойову броньовану машину; також пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки та чотири артилерійські системи; окрім цього, наші воїни уразили два пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу окупантів.

На Олександрівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили атаку окупантів у бік населеного пункту Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві штурмові дії загарбників, у районі Лобкового.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три марних спроби наблизитись до наших позицій.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу. І дуже важливо, що в нас є конкретні домовленості з Норвегією саме по енергетиці, і це підтримка наших закупівель газу, є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо по обладнанню для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії. Сьогодні міністр енергетики України – з представниками Групи семи, з міністрами енергетики G7. І це країни, які точно можуть підтримати і підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!