До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 жовтня 2025 року.

Завершилася 1342 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Радіодиктант національної єдності;

- Полковника Манька звинуватили в публікації військових мап;

- В Україні можуть відкрити завод зі складання Gripen;

- Суд в Італії наказав передати Німеччині підозрюваного в підриві "Північних потоків";

- НАБУ завершило розслідування справи ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупи;

- Литва закриє кордон із Білоруссю після серії інцидентів з повітряними кулями;

- Військові зачистили від російської ДРГ село на Дніпропетровщині;

- NYT: Виробник ракет "Фламінго" раніше був кастинговою фірмою, яка надавала майданчик для зйомок фільмів із Зеленським;

- У Києві попрощалися із журналістами, убитими російським ударом у Краматорську.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 168 бойових зіткнень.



Загарбники завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2635 дронів-камікадзе та здійснили 3065 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, два боєзіткнення тривають.



Також ворог завдав десять авіаційних ударів, при цьому скинув 24 керованих авіабомб, здійснив 149 обстрілів, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та у бік Бочкового.



На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили дев’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі населеного пункту Степова Новоселівка, Зелений Гай та у бік Піщаного.



На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне. Досі у двох локаціях бої продовжуються.



На Слов’янському напрямку ворог шість разів намагався прорватися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.



На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у районі Оріхово-Василівки.



На Костянтинівському напрямку росіяни 25 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.



Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 57 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове. В деяких локаціях бої не припиняються.



Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 97 окупантів, з яких 68 — безповоротно. Наші захисники знищили дві одиниці автомобільної техніки, БТР та засіб РЕБ окупантів. Також значно пошкоджено дві реактивні системи залпового вогню, дві бойові броньовані машини, одиницю автомобільної техніки та засіб РЕБ. Окрім цього українські захисники уразили п’ять укриттів особового складу.



На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих атак на позиції наших військ у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.



На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки.



На Оріхівському напрямку загарбники чотири рази намагалися просунутися в районі Кам’янського та у бік Приморського, й Новоандріївки.



На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової охорони, які ефективно протидіють ворогу.



Слава Україні!

Підтримуйте українську армію!

Разом переможемо!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Сьогодні провів Ставку. Багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари. В тому числі говорили з виробниками зброї – зброї для дипстрайків.

Це правильний формат Ставки – коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет і за фінансування, і дипломати. Найбільш ефективним виробникам даємо трирічні контракти. Збільшуємо такий підхід – довгих контрактів, – щоб і для виробників було більше впевненості, і для армії.

Кожну Ставку перевірятиму темп по контрактах: це має бути реалізовано. За будь-якого сценарію Україна завжди має бути – і буде! – достатньо далекобійною. Зараз, у час війни, та не менше після війни – як частина гарантій безпеки для майбутнього, для наших дітей.

Далекобійність – це компонент незалежності і буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Санкції світу і наша влучність працюють фактично в координації, щоб у цієї війни було завершення, справедливе для України. Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані, це включає також розширення географії нашої далекобійності.

Я дякую за влучність кожному підрозділу, кожній складовій Сил оборони та безпеки України. Дякую виробникам – тим, хто справді повністю виконує поставлені завдання. Фінансування забезпечуємо.

Слава Україні! Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!