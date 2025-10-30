Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 жовтня 2025 року.

Завершилася 1344 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Колишнього керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького відправили під варту на два місяці із можливістю внести заставу майже 14 мільйонів гривень. Його підозрюють у шахрайському заволодінні грошима державного підприємства. Під час засідання кілька народних депутатів висловили готовність взяти його на поруки.

- Правоохоронці повідомили про підозру колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову та ще кільком посадовцям. Їх звинувачують у службовій недбалості після загибелі людей під час негоди. Як зазначили в поліції, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії. Сам Труханов назвав "несподіванкою" вручення йому підозри. За його словами, міська рада Одеси "працювала по хвилинах" і попереджала населення про зливу.

- Глава рф володимир путін стверджує, що в Купʼянську на Харківщині українські військові нібито опинилися в оточенні. ЗСУ спростували ці заяви. За словами українських військових, у Куп’янську та на його околицях тривають важкі бої, а окупанти намагаються закріплюватись в північній частині міста.

- Апеляційний суд міста Парижа відмовив в екстрадиції українського підприємця та мецената Костянтина Жеваго, на чому наполягали НАБУ та САП. Французький суд не погодився з доводами української сторони, що в Україні Жеваго зможуть гарантувати право на справедливий та неупереджений судовий розгляд.

- Ударні безпілотники Служби безпеки атакували російські об’єкти в окупованому Криму. Унаслідок атаки уражений зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2 вартістю близько 20 мільйонів доларів. Також уражені дві радіолокаційні станції РЛС.

- російські війська обстріляли дитячу лікарню в Херсоні. Відомо про постраждалих серед персоналу та дітей, які там лікувалися. Наймолодшому пораненому вісім років, постраждали і його мама з братом. Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія свідомо вдарила по дитячій лікарні. За його словами, у момент удару близько сотні людей були в лікарні.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 41 авіаційний удар, застосувавши 87 керованих авіабомб. Зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3373 артилерійські обстріли.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили п’ять атак поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник дванадцять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка та Богуславка. Наразі тривають два бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог здійснив п'ятнадцять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Коровій Яр, Рідкодуб, Карпівка, Ставки, Новоселівка. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили шість атак ворога у напрямку населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу Ступочок та в напрямку Віролюбівки.

Ворог 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Костянтинівки, Предтечиного, Щербинівки, Плещіївки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новопавлівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Балаган, Лисівка та Покровськ. Наразі бої точаться у трьох локаціях. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 58 окупантів, з них 39 — безповоротно, одного — взято в полон. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, шість безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкоджено три артилерійські системи та одну одиницю автомобільної техніки противника.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 20 атак противника у районах населених пунктів Мирне, Січневе, Новоселівка, Тернове, Соснівка, Степове, Вербове, Рибне, Привілля, Новогригорівка, Вишневе, Привільне. Ще шість бойових зіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Покровське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Зелений Гай. Авіаударів зазнали населені пункти Нечаївка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив шість наступальних дій поблизу Степового, Новоданилівки, Кам’янського та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту. Авіація ворога вдарила в районі населеного пункту Ольгівка.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Детально говорили сьогодні з Головнокомандувачем та начальником Генерального штабу про ситуацію на фронті – на всіх напрямках. Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави. Ситуація в Купʼянську залишається непростою, але цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу на Олександрівському напрямку. Кожному нашому підрозділу я дякую за стійкість.

Детально пропрацювали також планування наших далекобійних операцій. Єдиний сценарій – це примус росії до закінчення війни так, як це можливо, так, як реально спрацює. І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами, і головне – підтримка нашої армії, всіх складових Сил оборони та безпеки України, бо Україна там, де українські позиції сильні.

Дякую всім, хто бʼється заради України, хто працює на оборону, на нашу державу, заради всіх наших людей. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!