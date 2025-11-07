Завершилася 1352 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- У Міненерго повідомили, що внаслідок чергової російської атаки на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників. Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

- В Україні вперше засудили до довічного 27-річного окупанта Дмитра Курашова, який розстріляв українського військовополоненого на Запоріжжі.

- У ніч проти 6 листопада кілька російських регіонів опинилися під атакою дронів, зокрема й Волгоградський НПЗ. У районі цілі зафіксували вибухи й пожежу.

- Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії. 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Загалом від початку цієї доби відбулося 164 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч
спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
 
Сьогодні російські війська завдали одного ракетного й 37 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет й скинувши 95 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 2693 дронів-камікадзе та здійснили 3839 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб, а також здійснив 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно–Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського.
 
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка. Українські захисники зупинили 12 ворожих атак.
 
На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населеного пункту Коровій Яр. Бої не вщухають у двох локаціях.
 
Тринадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки та Федорівки.
Дві ворожі атаки відбили наші оборонці поблизу населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка, на Краматорському напрямку.
 
На Костянтинівському напрямку росіяни 14 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Софіївки.
 
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 55 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія. В деяких локаціях бої точаться дотепер.
 
За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 97 окупантів, із них 60 – безповоротно. Також українські воїни уразили 14 БпЛА, одиницю автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки. Значно пошкоджено одну артилерійську систему, одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, 13 укриттів особового складу противника.
 
На Олександрівському напрямку ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Вороне, Соснівка, Солодке, Привільне, Павлівка, Вербове та Першотравневе. Бої тривають у двох локаціях. Під авіаударами опинилися Відрадне, Орестопіль.
 
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового. Авіаударів зазнали Добропілля та Тернувате.
 
На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
 
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту. Ольгівка зазнала авіаудару противника.
 
На решті напрямків – без особливих змін.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Цими днями надзвичайно добре відзначилися хлопці з нашого 1-го окремого медичного батальйону, які займаються евакуацією поранених на сході нашої держави. Військові провели фактично унікальну операцію для порятунку пораненого – за допомогою наземного комплексу. Було шість невдалих спроб евакуації і дуже щільний вогонь росіян, але все ж таки сьома спроба спрацювала, і цей наш наземний дрон допоміг – зараз поранений боєць проходить уже лікування, реабілітацію. Його життя збережене. Дякую за це! Сьогодні підписав указ про відзначення учасників операції державними нагородами. І ми будемо масштабувати всю саме таку технологічну основу нашої армії – більше наземних комплексів, які працюють на фронті, більше дронів – усіх типів дронів, більше постачання сучасних рішень, які допомагають досягати результатів у бою, у забезпеченні бойових наших підрозділів, також в евакуації наших поранених воїнів".

 

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!