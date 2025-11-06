Завершилася 1351 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸  Анджеліна Джолі приїхала до Херсона. Згодом стало відомо, що акторка відвідувала будівлю ТЦК, а один з водіїв її кортежу мав проблеми з військово-обліковими документами і його попросили поїхати до ТЦК.

🔸 Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, яким підвищать виплати сім’ям з дітьми.

🔸 Збірний пункт київського ТЦК більше не працює на ДВРЗ, але продовжує роботу на іншому місці — повідомив пресофіцер київського міського ТЦК та СП.

🔸 Військовослужбовець 35 бригади морської піхоти на засадах анонімності розповів «Суспільному», що удар по військових бригади на Дніпропетровщині 1 листопада трапився, ймовірно, через «злив» інформації росіянам.

🔸 Порт у російському місті Туапсе зупинив експорт палива після атаки українських дронів — пише Reuters. Також припинив переробку сирої нафти місцевий нафтопереробний завод, який належить компанії "Роснефть".

Підбірка новин: hromadske, BBC

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 260 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
 
Сьогодні російські війська завдали одного ракетного й 43 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет й скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2351 дрон-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби, а також здійснив 154 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно–Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового. Три боєзіткнення тривають дотепер.
 
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. Українські захисники зупинили три ворожі атаки.
 
На Лиманському напрямку російські загарбники 26 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Колодязі, Греківка, Новоєгорівка, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве. Бої не вщухають у восьми локаціях.
 
Шістнадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та у бік Званівки. Одне боєзіткнення триває.
 
Шість ворожих атак відбили наші оборонці поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр, Федорівка та у бік Ступочок, на Краматорському напрямку.
 
На Костянтинівському напрямку росіяни 33 рази йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр.
 
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. В деяких локаціях бої точаться дотепер.
 
Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.
 
В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.
 
За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 119 окупантів, із них 94 – безповоротно. Також українські воїни уразили 12 укриттів для особового складу, антену БпЛА, наземну безпілотну систему та одиницю автомобільної техніки противника.
 
На Олександрівському напрямку ворог 31 раз намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Піддубне, Січневе, Олександроград, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе. Бої тривають у семи локаціях.
 
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка, Охотниче та Зелений Гай, три боєзіткнення досі тривають.
 
На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.
 
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожі штурми у напрямку Антонівського мосту.
 
На решті напрямків – без особливих змін.
 
Сьогодні варто відзначити воїнів 34 окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Зараз багато роботи з партнерами – перш за все в інтересах нашої ППО та нашої енергетики. Це ключові пріоритети в умовах таких російських ударів. Фактично щодня наші енергетики, ремонтні бригади, ДСНС України займаються відновленням на місцях після ударів: постійно – точкові влучання, і особливо в наших громадах поблизу кордону з росією, поблизу фронту. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсон, Миколаївщина – всюди оперативні служби залучені, обласна влада. Ми формуємо й відповідні зв’язки з партнерами для такої ж оперативної міжнародної підтримки.

Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Японії, це була наша перша розмова з новою очільницею уряду Японії. Відносини з Японією в нашої держави зараз, у час цієї війни, більші, ніж будь-коли, і Японія принципово нас підтримує. Ми можемо ще значно збільшити нашу співпрацю. І це передусім стосується і енергетики, і ППО, і таких чутливих сфер, як експорт нашої зброї, як обмін досвідом оборони в цій війні. Світ зацікавлений, щоб досвід наших людей для захисту життя був поширений, і ми готові співпрацювати з тими, хто справді допомагає нам – допомагає Україні. І ми будемо значно збільшувати співпрацю з Японією. Багато цілей маємо спільних і в тиску на росію, щоб війна не розширювалася. Санкції проти росії, використання російських активів для захисту від російської ж агресії, координація наших зусиль у дипломатії – усе це в порядку денному.

Сьогодні ж я говорив із Президентом Литви, Гітанасом Наусєдою – дякую за підтримку. Є готовність допомогти із постачанням газу, і я доручив команді все вивчити та підготувати пропозиції для політичних домовленостей. Поінформував також про ситуацію в країні, у відносинах із партнерами – ми працюємо разом із Гітанасом, щоб у нашому регіоні всі вільні країни та лідери більше взаємодіяли. Багато в нас і спільних безпекових викликів, зокрема для захисту з повітря, від загроз із росії, з Білорусі. Обов’язково ми допоможемо.

Говорив сьогодні також із Президентом Сербії. Окрім безпекової тематики, про ситуацію у відносинах із Євросоюзом, про відповідні виклики. Україна отримала позитивний звіт про нашу роботу в перемовинах щодо членства, це, до речі, найкращий звіт за три роки – про наше зближення із Євросоюзом. І ми готові підтримувати всі зусилля наших партнерів – тих, хто теж на шляху до членства, – щоб Євросоюз у підсумку ставав сильнішим.

І ми плануємо й дипломатичні заходи наступних тижнів – поки деталі не робимо публічними, але нашим представникам є над чим попрацювати і з партнерами у Європі, і з представниками Сполучених Штатів Америки. Листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень.

Були доповіді сьогодні наших військових, був на окремій доповіді керівник Служби безпеки України. Покровськ – продовжуємо знищення окупанта, я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСО "А" СБУ, які системно й дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська, у самому місті. Дякую вам, хлопці, за ефективність. Є необхідні результати і в наших підрозділів, які воюють на цьому напрямку: наші штурмові підрозділи, наші оператори Сил безпілотних систем, наші воїни Нацгвардії, Військової служби правопорядку, ГУР та, звісно, усіх тих наших бригад, які захищають Донеччину. Дякую всім вам! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, заради наших людей.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!