Шановні українці, українки!

Зараз багато роботи з партнерами – перш за все в інтересах нашої ППО та нашої енергетики. Це ключові пріоритети в умовах таких російських ударів. Фактично щодня наші енергетики, ремонтні бригади, ДСНС України займаються відновленням на місцях після ударів: постійно – точкові влучання, і особливо в наших громадах поблизу кордону з росією, поблизу фронту. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Херсон, Миколаївщина – всюди оперативні служби залучені, обласна влада. Ми формуємо й відповідні зв’язки з партнерами для такої ж оперативної міжнародної підтримки.

Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Японії, це була наша перша розмова з новою очільницею уряду Японії. Відносини з Японією в нашої держави зараз, у час цієї війни, більші, ніж будь-коли, і Японія принципово нас підтримує. Ми можемо ще значно збільшити нашу співпрацю. І це передусім стосується і енергетики, і ППО, і таких чутливих сфер, як експорт нашої зброї, як обмін досвідом оборони в цій війні. Світ зацікавлений, щоб досвід наших людей для захисту життя був поширений, і ми готові співпрацювати з тими, хто справді допомагає нам – допомагає Україні. І ми будемо значно збільшувати співпрацю з Японією. Багато цілей маємо спільних і в тиску на росію, щоб війна не розширювалася. Санкції проти росії, використання російських активів для захисту від російської ж агресії, координація наших зусиль у дипломатії – усе це в порядку денному.

Сьогодні ж я говорив із Президентом Литви, Гітанасом Наусєдою – дякую за підтримку. Є готовність допомогти із постачанням газу, і я доручив команді все вивчити та підготувати пропозиції для політичних домовленостей. Поінформував також про ситуацію в країні, у відносинах із партнерами – ми працюємо разом із Гітанасом, щоб у нашому регіоні всі вільні країни та лідери більше взаємодіяли. Багато в нас і спільних безпекових викликів, зокрема для захисту з повітря, від загроз із росії, з Білорусі. Обов’язково ми допоможемо.

Говорив сьогодні також із Президентом Сербії. Окрім безпекової тематики, про ситуацію у відносинах із Євросоюзом, про відповідні виклики. Україна отримала позитивний звіт про нашу роботу в перемовинах щодо членства, це, до речі, найкращий звіт за три роки – про наше зближення із Євросоюзом. І ми готові підтримувати всі зусилля наших партнерів – тих, хто теж на шляху до членства, – щоб Євросоюз у підсумку ставав сильнішим.

І ми плануємо й дипломатичні заходи наступних тижнів – поки деталі не робимо публічними, але нашим представникам є над чим попрацювати і з партнерами у Європі, і з представниками Сполучених Штатів Америки. Листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень.

Були доповіді сьогодні наших військових, був на окремій доповіді керівник Служби безпеки України. Покровськ – продовжуємо знищення окупанта, я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСО "А" СБУ, які системно й дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська, у самому місті. Дякую вам, хлопці, за ефективність. Є необхідні результати і в наших підрозділів, які воюють на цьому напрямку: наші штурмові підрозділи, наші оператори Сил безпілотних систем, наші воїни Нацгвардії, Військової служби правопорядку, ГУР та, звісно, усіх тих наших бригад, які захищають Донеччину. Дякую всім вам! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, заради наших людей.

Слава Україні!