Завершилася 1349 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 росіяни 1 листопада атакували місце нагородження українських військових. Там, зокрема, перебували військові 35-ї бригади морської піхоти. Загинули брат журналіста ТСН Володимир Святненко (Знахар) та військовий і фотограф Ukraїner Костянтин Гузенко

🔸 Велика Британія поставила Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow для ударів по росії. Кількість озброєння, яку отримав Київ, наразі невідома

🔸 Сили оборони вночі уразили Саратовський нафтопереробний завод. Військові зафіксували влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок

🔸 Зеленський підписав укази про нагородження "Хрестом бойових заслуг" бійців Сил територіальної оборони Олександра Аліксєєнка й Олександра Тішаєва, які 165 діб безперервно обороняли позиції

🔸 У Білорусі заявили, що "за потреби" могли б розмістити своїх «миротворців» в Україні. "Допомогу" готові надати "на прохання двох сторін"

Підбірка новин: hromadske, BBC

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення.
 
Сьогодні окупанти завдали трьох ракетних ударів, застосувавши дев’ять ракет, 53 авіаційних ударів, скинули 103 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3251 дрон-камікадзе та здійснили 2875 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
 
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 15 керованих авіабомб та здійснив 145 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах Вовчанська, Кам’янки та Бологівки.
 
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки, одне боєзіткнення триває.
 
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українців в районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та у бік Дробишевого, Ставок, Коровій Яр. На даний час в двох локаціях бої не припиняються.
 
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Серебрянки та Виїмки.
 
На Краматорському напрямку наразі наступальних дій противника не зафіксовано.
 
На Костянтинівському напрямку росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій досі триває. Авіаційних ударів зазнали Костянтинівка та Дружківка.
 
На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 57 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне. Три боєзіткнення в даний час тривають.
 
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 57 окупантів, із них 37 – безповоротно. Знищено 11 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки, також пошкоджено бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та чотири автомобілі, окрім цього уражено 13 укриттів ворожої піхоти.
 
На Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував в районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Павлівка, Цегельне, Успенівка, Красногірське. Один бій досі триває. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Демурине, Великомихайлівка, Орестопіль, Олексіївка.
 
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у районі населеного пункту Охотниче. Три боєзіткнення досі тривають. Під авіаударами опинилися райони населених пунктів Малинівка та Червоне.
 
На Оріхівському напрямку на даний час противник двічі атакував, в районах Степногірська та Степового.
 
На Придніпровському напрямку противник двічі проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту. Під авіаударом була Миколаївка.
 
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
 
Сьогодні варто відзначити воїнів 40 окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Зустрівся з представниками США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади та Нідерландів при НАТО й відзначив внесок їхніх країн у наш захист.

Ми вдячні Німеччині за системи Patriot, США – за можливість купувати озброєння та системи ППО через програму PURL, Великій Британії та Франції – за ракети, Канаді та Нідерландам – за їхні внески в ініціативу PURL, а також усім іншим країнам за їхню допомогу. Ця підтримка справді рятує життя наших людей, і дуже важливо, щоб нові країни долучалися до ініціативи.

Ми обговорили можливості для зміцнення захисту нашої енергосистеми перед зимою: закупівлю систем ППО, ракет до них і посилення нашої тактичної авіації. Також – важливість продовження санкцій проти росії та інші ключові точки тиску задля примусу її до закінчення війни.

Хороша розмова з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Уже завтра буде опублікований щорічний звіт у межах Пакета розширення Євросоюзу – 2025. Обговорили прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі, є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат.

Звісно, говорили й про енергетичну підтримку. Урсула розповіла про координацію з різними інституціями й країнами та кошти, які спрямують на допомогу нашій енергетиці. Можуть бути дуже вагомі внески, і ми працюватимемо над їх збільшенням.

Домовилися, що наші команди вже на цьому тижні розпочнуть роботу над реалізацією всіх наших домовленостей та узгодили спільні наступні контакти й кроки.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!