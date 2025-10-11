Україна

Захисником Динамо цікавляться Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі та інші.

Молодий український захисник Динамо Тарас Михавко викликав інтерес з боку європейських грандів. Як повідомляють ЗМІ, одразу кілька клубів із провідних ліг Європи розглядають можливість підписання 20-річного футболіста.

Серед потенційних претендентів називають такі імениті клуби, як Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі, Ньюкасл, Брентфорд, Баєр та РБ Лейпциг.

Раніше Михавко був включений до рейтингу найдорожчих центральних захисників за межами топ-5 європейських чемпіонатів за версією CIES, де посів 10-ту позицію (22,6 млн євро).

У нинішньому сезоні захисник провів 14 матчів за Динамо у всіх турнірах, у яких забив 3 голи.

У наступному турі Динамо зіграє проти Зорі. Матч запланований на 18 жовтня.