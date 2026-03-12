Інше

Головний тренер шведської збірної очолює команду з жовтня 2025 року.

Федерація футболу Швеції оголосила про продовження контракту з головним тренером національної команди Грем Поттер. Нова угода розрахована до 2030 року.

Англійський фахівець очолив збірна Швеції з футболу у жовтні 2025 року. Під його керівництвом команда наразі провела два матчі — одну зустріч завершила внічию та зазнала однієї поразки.

Тренерську кар’єру Поттер розпочав саме у Швеції, де з 2011 по 2018 рік працював із Естерсунд. Після цього він тренував Свонсі Сіті, Брайтон енд Гоув Альбіон, Челсі та Вест Гем Юнайтед.

Нагадаємо, що збірна Швеції стане суперником збірна України з футболу у півфіналі плейоф відбору на Чемпіонат світу з футболу 2026. Матч відбудеться 26 березня і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець цієї зустрічі у фіналі плейоф 31 березня зіграє проти сильнішого у протистоянні збірна Польщі з футболу — збірна Албанії з футболу.