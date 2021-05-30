Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 30 мая, пройдет поединок 24-го тура Второй лиги в группе А, в котором киевский Рубикон на своем поле примет винницкую Ниву.

После 22 игр Рубикон набрал 17 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице, а в активе Нивы 24 балла и седьмая строчка. В матче первого круга была зафиксирована победа винницкой команды со счетом 2:1.

Следить за событиями поединка Рубикон — Нива Винница вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 30 мая, в 13:00 по киевскому времени:

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