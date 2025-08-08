Україна: Перша ліга

Головний тренер тернопільської Ниви ексклюзивно для Football.ua розповів про старт нового сезону, клубну стратегію та роботу на ТБ.

Тернопільська Нива – одна із найцікавіших команд Першої Ліги цього сезону. Маючи один з найкращих стадіонів у Лізі, наймолодший за середнім віком колектив (22.2 роки) та тренера з відомим ім’ям, тернопільська команда викликає інтерес як довгостроковий проєкт.

Над розбудовою Ниви працює тренерський штаб на чолі із Юрієм Віртом. Команда вже провела перший матч сезону, поступившись в Одесі Чорноморцю (1:2), але справила приємне враження.

В ексклюзивному інтерв’ю Football.ua головний тренер тернополян Юрій Вірт розповів про особливості нинішньої Ниви, старт чемпіонату, кадрову політику клубу, а ще пригадав про свою зустріч із Арсеном Венгером, матчі на відомих європейських стадіонах та розповів, як робота на телебаченні вплинула на його світогляд.

"Хочемо, щоб молоді футболісти зростали і прогресували"

— Юрію Миколайовичу, сезон розпочався, ви провели свій перший офіційний матч проти Чорноморця. Вже після цієї гри та певного аналізу, які основні проблеми своєї команди ви побачили?

— Ми грали проти досвідченої команди. І все-таки, провели дуже хороший матч. В багатьох моментах ми дуже добре діяли. Але були і епізоди, де ми індивідуально легко помилялися і суперник нас за це карав. Такі епізоди ми повинні зводити до мінімуму. Адже багато класних команд у Першій Лізі можуть нас за це карати.

У нас молода команда, десь бракує досвіду. Іноді припускаємося простих помилок, за що потім розплачуємося. Це якщо говорити про негативні явища. А так, є чимало позитивних моментів для нашої команди.

— Будемо відверті: з жеребом як для старту чемпіонату вам не дуже пощастило, одразу у суперниках Чорноморець, який понизився в класі, хоч і непогано виглядав навесні в УПЛ. Чи є різниця, проти кого починати чемпіонат?

— Тут ми точно не можемо обирати, жереб є жереб. Перший виїзд до Чорноморця, другий – до Інгульця. Дві команди, які ставлять задачі підвищитися у класі. Тому дійсно, виїзні матчі дуже важкі. А потім ще й Агробізнес. Якщо брати чисто старт, то у нас такий, важкуватий період. Але з усіма треба грати. Ми побачили, що й проти Чорноморця ми можемо здобувати очки. Через такі ігри ми маємо міцнішати, футболісти мають повірити в свої сили і з хорошим відношенням до гри ми можемо в кожному матчі здобувати очки.

— Якщо проаналізувати склад тернопільської Ниви, то у вас досить молода команда: гравців старше 25 років практично немає, лише капітан команди Мар'ян Мисик…

— Все вірно. І в запасі у нас молоді футболісти, ставка поставлена на молодих виконавців. Ми хочемо, щоб вони зростали, прогресували. Ці ж гравці з часом зможуть вирішувати і більш серйозні завдання.

— Загалом, чи варто вболівальникам Ниви чекати нових підписань у це трансферне вікно?

— Скажу так: є позиції, які точно треба підсилювати. Тут вже ми сподіваємося, що знайдемо і більш досвідчених футболістів. Команді все одно потрібен досвід. Можливо, якщо знайдемо 1-2 футболіста такого плану, то підпишемо їх.

— У кого з ваших підопічних у Ниві найскладніший характер?

— Та в кожного він різний. Є, звичайно, футболісти із непростим характером, до них потрібно знаходити індивідуальний підхід. Я можу сказати, що і у Вересі у мене таке було, що приходили футболісти зі складним характером. Але я все одно знаходив з ними спільну мову і вони показували хороше відношення і до тренувань, і до гри. І навіть молоді футболісти теж мають свої моральні якості і до них теж потрібен підхід.

Але ми знайшли взаєморозуміння із кожним і це працює. Бачу, що футболісти хочуть зростати, прогресувати, навіть незважаючи на власні риси, які десь потребують певної роботи. Всі футболісти не можуть бути однаковими, я це прекрасно розумію. Але з усіма ми добре ладнаємо і це чудово.

— Зрозуміло, що кожна команда прагне перемагати якомога більше. Але якщо сформувати вашу задачу на сезон: це побудова нової команди з перспективою виходу в УПЛ або ж це розвиток місцевих талантів?

— Якщо є молоді, то вони повинні прогресувати та зростати. Якщо ж вони матимуть хороші пропозиції від команд УПЛ, зрозуміло, що ми не маємо права їх утримувати. Бо вони мають прагнути грати за великі команди (за українськими мірками).

З іншого боку, зрозуміло, що в турнірній таблиці хотілося б займати якомога вищі позиції. Але я прекрасно усвідомлюю, що це важко зробити зараз. Водночас, ми старатимемося перемагати у кожному матчі. Реальної задачі "кров з носу вийти в Прем’єр-Лігу" перед нами дійсно не стоїть. Ми йдемо в довгу партію і на сьогоднішній день реальність така, що нам буде надзвичайно важко потрапити в УПЛ за підсумками цього сезону. Є команди, які потужніше стоять, аніж Нива Тернопіль. Але це сьогодні. Як воно буде через місяць, два або півроку – побачимо.

— У наступному турі ви граєте вдома із запорізьким Металургом. Команда, яка врятувалася в Першій лізі завдяки зняттю зі змагань Минаю. Що думаєте про прийдешній матч?

— Я вам скажу чесно: дуже мало інформації маю, бо вони не грали у 1-му турі проти Металіста. І будемо відштовхуватися від того матчу, який ми провели минулого сезону. Хоч я і розумію, що там є виконавці, які залишили команду, а є нові гравці досить хорошого рівня. При всій повазі до запорізького Металурга, ми повинні дивитися за своєю грою. Якщо хлопці виконають те, про що ми домовимося, все буде гаразд.

"Найбільше запам’яталася атмосфера на Селтік Парк"

— У Тернополі також грає Епіцентр і на матчі 1-го туру УПЛ із Шахтарем ми всі згадали, як воно, коли трибуни стадіону заповнені більше, ніж на 20-30%. Ви ходили на цю гру?

— Ні, я в цей день перебував у Львові. Ми якраз повернулися із Одеси, і користуючись вихідним, я вирушив до студії УПЛ ТБ, де працював експертом.

— Після матчу з Чорноморцем ви сказали, що у вашій команді є футболісти, які вперше грали на такому стадіоні, як Чорноморець в Одесі. А який стадіон зі своєї ігрової кар'єри ви згадуєте із захватом?

— Та багато таких стадіонів було. Якщо ж про Україну говорити, то це всі нові стадіони, які були побудовані, починаючи з Донбас Арени. І Металіст, і Чорноморець, і Олімпійський у Києві. Є багато гарних стадіонів в Україні. Певно, що найбільше запам’ятався НСК Олімпійський в Києві. Суперматч між Шахтарем та Динамо, коли ми грали і прийшло 75 000 вболівальників. Шахтар тоді переміг Динамо 2:1 і мені, як футболісту це дуже запам’яталося.

— А якщо брати ваш закордонний досвід, зокрема, Лігу чемпіонів?

— Так можна багато згадати. І Стадіо Олімпіко в Римі, і лондонський Хайбері, який пізніше знесли… Я побував на багатьох стадіонах, на тому ж Вемблі в Англії. І Сан-Сіро можна згадати. А от вболівальники найбільше запам’яталися у Шотландії, це вболівальники Селтіка. Тоді Шахтар грав з ними у Лізі чемпіонів, я дивився цю гру на трибуні, це було неймовірно. Перед початком матчу, під час матчу, в перерві, після матчу…. Це якась фантастична атмосфера на стадіоні.

— Для тієї моделі гри, яку ви сповідуєте, наскільки велике значення має якість газону? Бо ми розуміємо, що у Першій лізі далеко не у всіх команд є поля топ-рівня і часом це може впливати як на хід гри, так і на її результат.

— Я погоджуюся, але бачу, що всі команди старалися гарно підготувати стадіони до сезону. У нас в Тернополі зараз однозначно газон став якіснішим, ніж було минулого року. Тоді це було не жахливо, але вкрай незручно для футболістів. Говорити про якісь дуже короткі передачі було зайвим. Зараз же газон у нас в доброму стані, дякуючи нашим працівникам. Будемо сподіватися, що нам вдасться показувати красивий футбол, який сподобається вболівальникам.

"Цікаво подивитися на роботу Арди Турана на зборах"

— Свого часу ви проходили стажування в Арсена Венгера…

— Не зовсім так. Я був у Лондоні, розмовляв із ним і ми домовилися, що я пройду стажування. Але, на превеликий жаль, за два місяці він залишив команду, і я так і не зміг попасти туди. Я був на базі Арсенала, ми розмовляли з Венгером, гарна зустріч була. Звичайно, це було сумно, що він залишив команду. Для мене було б великою радістю поїхати та повчитися у такого тренера.

— В продовження цієї ж теми: а у кого зараз ви хотіли б пройти стажування з великих тренерів?

— Завжди треба вчитися та дивитися на роботу інших тренерів. Зараз от прийшов Арда Туран. І у мене промайнула думка, що було б цікаво подивитися на його роботу у Шахтарі. Особливо цікавить, як вони працювали на зборах. Я не виключаю такий варіант, що зможу домовитися з Даріо та з Ардою Тураном, щоб подивитися на зимових зборах на роботу тренерського штабу Шахтаря.

Днями у Львові побачився з деякими футболістами Шахтаря і ми спілкувалися про тренувальний процес. Вони відзначають, що там і навантаження, і водночас, цікава робота. В цілому, у них позитивні враження. Тому мені теж було б цікаво подивитися на роботу Арди Турана.

— У вас вже чималий досвід в ролі телевізійного експерта. Вам комфортно працювати в кадрі? І наскільки ця робота якщо не змінила, то вплинула на ваш світогляд?

— Не змінила, але вплинула точно. Ви знаєте, мене ще багато років тому запрошували в ролі експерта на телеканал Футбол. Я відмовлявся і казав, що я не медійний. Але так вийшло, що коли я був без роботи, мене спочатку запросив ФК Рух, я працював на їхньому каналі. Перший час було дуже важко, бо не було такого досвіду. Але з кожним днем стає все цікавіше і ти себе тримаєш в тонусі, бо аналізуєш матчі, тобі треба швидко та правильно говорити.

Це інакший досвід, аніж тренерська робота, але він цікавий і корисний. Багато аналізуючи український чемпіонат, ти знаєш практично все про УПЛ, команди та гравців. Зараз я можу працювати експертом на телебаченні, тільки коли маю вихідні. Тому завжди з радістю користуюся такою можливістю.