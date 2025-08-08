Україна: Перша ліга

Друга поспіль звитяга "зелено-білих" у другому за статусом дивізіоні України.

Ворскла в рамках другого туру української Першої ліги-2025/26 протистояла ЮКСА на стадіоні ім. О. Бутовського в Полтаві.

Господарі поля двічі уразили ворота гостей у першому таймі. У другій половині матчу колектив Олександра Бабича залишився в меншості, але це не завадило йому збільшити свою перевагу, поставивши в матчі крапку.

У третьому турі Ворскла гостюватиме в Чорноморця, тоді як ЮКСА прийматиме Фенікс-Маріуполь.

Ворскла — ЮКСА 3:0

Голи: Байдал, 18, Войцеховський, 44, Семотюк, 67 (пен.)

Ворскла: Лавута — Дворовенко, Червак, Шершень, Дмитрук — Пріхна, Семотюк (Чібуезе, 70) — Войцеховський (Сердюк, 83), Татарков (Чідомере, 62), Байдал (Андрущенко, 62) — Буренко (Мишенко, 70)

ЮКСА: Постемський — Балаба, Західний, Сабієв (Поправка, 46) — Ювхимець (Петрук, 84), Жданович (Лебедєв, 65), Ситников, Харченко — П. Акасіу, П. Кастро (Жеребецький, 65) — Ромаріньйо

Попередження: Червак, Дворовенко, Пріхна, Чідомере — Жданович, Ювхимець

Вилучення: Червак, 60 (друге попередження)