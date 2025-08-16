Україна: Перша ліга

Півзахисник полтавської Ворскли розповів про прийдешній матч із Чорноморцем та виступи своєї команди у Першій Лізі.

В рамках 3-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги відбудеться, певно, центральний матч осінньої частини: Чорноморець прийматиме полтавську Ворсклу. Вивіска матчу гідна УПЛ, але обидві команди за підсумками минулого сезону понизилися в класі.

Напередодні цієї гри півзахисник Ворскли Антон Байдал відповів на кілька запитань Football.ua.

— Антоне, ви долучилися до Ворскли цього літа. Як це відбулося? Чи довго міркували, перш ніж долучитися до полтавської команди?

— Відбулося це дуже швидко, мені подзвонив помічник головного тренера, запросили на перегляд на пару днів. Я, довго не роздумуючи, взяв квиток та поїхав до Полтави.

— ⁠Із Олександром Бабичем ви працювали разом у Маріуполі. Фактор головного тренера мав вплив на ваше рішення стати гравцем Ворскли?

— Звісно, я знав які вимоги та бачення у Сан Санича. Дуже амбітний та кваліфікований тренер, який вже демонстрував результати в багатьох клубах. Тому фактор головного тренера був для мене важливим.

— ⁠Вивіска матчу Ворскла — Чорноморець більше пасувала б до УПЛ, але реалії такі, що ви обидва граєте у Першій лізі. Чи можна сказати, що це центральний матч осінньої частини першої ліги?

— В першу чергу, це два клуби з дуже багатою історією, з дуже потужною підтримкою вболівальників. Буде цікавий поєдинок, але я вважаю, що зараз багато матчів в Першій Лізі можуть носити статус центрального, адже цього сезону у лізі зібралося багато дуже хороших команд.

— У Чорноморці грає один з найкращих захисників України — Ярослав Ракіцький. Чи є розуміння, як його обігравати?

— Ярослав Ракіцький — безумовно легенда українського футболу, буде дуже цікаво протистояти йому, тому все покаже футбольне поле.

— ⁠Ви відзначилися у матчі із ЮКСА. Психологічно вам стало легше у команді після забитого мʼяча?

— Я дуже давно не забивав у офіційних іграх, тому було приємно, що мій забитий мʼяч допоміг здобути надважливу перемогу.

— Першу гру нового чемпіонату Ворскла грала із Фенікс-Маріуполем, вашим попереднім клубом. Не шкодуєте, що не відзначились у воротах цієї команди?

— Мені було все одно, відзначуся я чи хтось інший. Найголовніше для нас, для наших вболівальників було здобути перемогу. Я ж намагався робити усе можливе, щоб принести команді користь на футбольному полі.

— Окрім Чорноморця у вас ще чимало конкурентів за вихід до УПЛ: Буковина, Лівий Берег, Інгулець. Наскільки складно буде виконати це завдання?

— Звичайно, у цьому сезоні багато команд які прагнуть вийти до УПЛ, але ми дивимось в першу чергу за своєю грою. Намагаємось покращувати її якість від матчу до матчу. Тому буде дуже цікава боротьба.