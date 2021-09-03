ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча против национальной команды Болгарии.

Сборная Италии неожиданно оступилась, потеряв очки в матче против национальной команды Болгарии в рамках отбора на ЧМ-2022.

Наставник итальянцев Роберто Манчини подвел итоги ничейного матча, рассказав, почему его команде не удалось добыть победу.

"В штрафной мы действовали недостаточно аккуратно – это единственное, чего нам не хватало сегодня. Это был один из тех матчей, когда мяч просто не хочет идти в ворота.

Болгария хорошо защищалась, но мы очень многое сделали для того, чтобы забить, и очень жаль, что мы пропустили решающий гол после контратаки. Но в воскресенье мы постараемся победить", — цитирует Манчини официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Болгария.

Стоит отметить, что после четырех сыгранных туров Италия возглавляет группу C, имея в своем активе 10 турнирных пунктов. Болгария занимает четвертое место в отборочной группе, сумев набрать лишь два пункта.

Напомним, подопечные Роберто Манчини следующий матч проведут в воскресение, 5 сентября, против Швейцарии. Болгария в этот же день встретиться с национальной командой Литвы.