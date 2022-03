Ще одним учасником чемпіонату світу-2022 у Катарі стала збірна Гани, яка пройшла Нігерію завдяки голу на виїзді (1:1).

Для команди Нігерії цей результат став повним фіаско, адже вони вперше з 2006 року пропустять мундіаль.

Фанати національної команди також болісно прийняли цю новину та вибігли на поле після фінального свистка рефері. Вболівальники руйнували усе на своєму шляху.

Angry Nigeria fans invaded the pitch and chased the players away after Nigeria lost to Ghana in Abuja and failed to qualify for the FIFA 2022 World Cup in Qatar. #WCQ #NigeriaGhana pic.twitter.com/GDW2WSsBj6