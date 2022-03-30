ЧМ-2022. Отбор
Команда в стиках поступилась Гані.
Збірна Нігерії, Getty Images
30 марта 2022, 07:28
Ще одним учасником чемпіонату світу-2022 у Катарі стала збірна Гани, яка пройшла Нігерію завдяки голу на виїзді (1:1).
Для команди Нігерії цей результат став повним фіаско, адже вони вперше з 2006 року пропустять мундіаль.
Фанати національної команди також болісно прийняли цю новину та вибігли на поле після фінального свистка рефері. Вболівальники руйнували усе на своєму шляху.
Найвищим досягненням "суперорлів" на чемпіонатах світу був раунд 1/8 фіналу. Останній раз вони пробивалися у цю стадію змагань у 2014 році.