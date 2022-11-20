ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький форвард прокоментував прикру новину.

Напередодні надійшла сумна звістка з табору збірної Франції, яка саме проводить заключний етап підготовки до початку чемпіонату світу-2022. На прийдешньому форумі в катарі не зможе зіграти нападник мадридського Реала Карім Бензема, що зазнав важкої травми під час одного з останніх тренувань.

"У своєму житті я ніколи не здавався, але сьогодні ввечері я повинен думати виключно про команду, що й завжди робив раніше. Саме тому розум підказує мені, що необхідно залишити своє місце тому, хто може допомогти нашій країні добре виступити на чемпіонаті світу.

Дякую за всі ваші слова підтримки", — заявив французький нападник.

Нагадаємо, що вже відомо, ким саме Дідьє Дешам вирішив замінити чергового травмованого футболіста.

Збірна Франції розпочне виступи на чемпіонаті світу-2022 з поєдинку проти Австралії.