Бразилія — Швейцарія. Історія протистояння

ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

Вже сьогодні головний фаворит турніру проведе свій другий матч на ЧС. Збірна Бразилії зіграє проти швейцарців – і Parimatch Ukraine дає на перемогу селесао коефіцієнт 1,50. Втім, є причини сумніватися в такому впевненому фаворитизмі бразильців.

Небагато у світі команд, які зустрічалися зі збірною Бразилії в офіційних матчах і при цьому не зазнавали поразок від неї. Одна з них – скромна, на перший погляд, збірна Швейцарії, яка грала проти селесао на мундіалях двічі – і проти якої бразильцям не допомогли навіть рідні стіни.

Перший повоєнний ЧС пройшов у Бразилії, яка була менше за дуже-дуже багатьох зруйнована найкривавішою м'ясорубкою в історії людства. Бразильці були не просто фаворитом матчу: вони були засудженою до перемоги командою. Зірок у складі було багато вже тоді, статус господарів в епоху, коли на матчі не літали, а добиралися на пароплавах, значив незрівнянно більше (два з трьох довоєнних ЧС виграли господарі), підтримка трибун була позамежною – що ще потрібно для парадного маршу по суперниках та першого тріумфу?

За великим рахунком, бразильці й просувалися до перемоги так, що приказка “ви заб'єте нам скільки зможете, а ми вам — скільки захочемо” стала називатися бразильською системою. 4:0 з Мексикою, 6:1 з Іспанією, 7:1 зі шведами – при тому, що дві останні команди зайняли третє і четверте місце на турнірі. Але в першому груповому етапі команда зіграла з "нейтралами" 2:2. І це важко було назвати дріб’язком: наджорстка формула турніру виводила далі лише переможця групи, через цю нічию бразильцям довелося грати на перемогу з югославами. У чому причина?

Нехай на ЧС-1950 Швейцарію і привіз Франко Андреолі (не тренував більше нікого ні до, ні після), на ній з середини тридцятих до середини шістдесятих був знак якості Карла Раппана. Великий австрійський тактик вигадав схему під назвою “засув”, яка стала прообразом італійського катеначчо. За задумом Раппана, спеціальний гравець за лінією оборони мав підчищати її недоробки. Карл сам називав цю модель гри “схемою для слабких”: у часи, коли більша частина команд грала з двома захисниками, Раппан виділяв у цю зону відразу чотирьох: позаду трьох оборонців (а також трьох хавбеків і трьох форвардів), діяла людина, яку швидко прозвали “ліберо”.

Завдяки роботі тренера-новатора Швейцарія досягла вершин, які й зараз є для неї рекордними. Чвертьфінали ЧС у 1938-му та 1954-му були здобуті саме з Раппаном біля брівки. На ЧС-1950 не було самого плей-офф – переможці чотирьох груп просто розігрували медалі в окремій групі – але за результатами Швейцарія стала шостою командою турніру.

У Карла був лише один недолік: він був... нацистом. Вгадав із місцем роботи, що ще сказати: Швейцарія була чи не єдиним місцем у Європі, де экс-член НСДАП у 1945 році міг навіть не втратити роботу. Досить ймовірно, що він і в Бразилію не поплив, щоб уникнути проблем різного плану. Карл пішов зі збірної перед ЧС-50 і повернувся перед ЧС-54, який, знову-таки на його щастя, проходив у Швейцарії.

Особлива, дуже захисна на той час схема “нейтралів” шокувала Адеміра, Зізіньо та інших чарівників м'яча, які збиралися виграти весь турнір у тренувальному темпі. У ситуації, коли далі виходив лише переможець, боротися з селесао шансів не було (точно не за різницею м'ячів їх перевершувати, з такою тактикою обох команд!), та й програли швейцарці югославам. Бразилія вийшла з першого місця, але припустилася другої помилки, яка вже стала непробачною. Уругвай у вирішальній грі теж стримав усіх чарівників і зміг забити переможний...

Ну а друга зустріч бразильців із "нейтралами" відбулася на минулому мундіалі. Селесао провела гру з великою перевагою, виграла перший тайм – але на початку другого пропустила після кутового і не змогла після цього забити переможний. Це, втім, не завадило вийти в плей-офф обом командам, хай і не без пригод. Все ж таки, коли з групи виходять дві команди, це зовсім інший статус протистояння.

Загалом у дев'яти матчах проти “нейтралів” у Бразилії дві поразки, чотири нічиї – і лише три перемоги. Навіть різниця м'ячів дуже рівна: 11-9. Оце незручний суперник!