ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

Стадія 1/8 фіналу ЧС-2022 закриється матчем португальців та швейцарців. Якщо “нейтрали” в останньому турі билися проти сербів, то “європейські бразильці” вирішили завдання заздалегідь і могли собі дозволити дати відпочити лідерам у третьому турі групового етапу. Можливо, саме тому Parimatch Ukraine більше вірить у Португалію та дає на її перемогу коефіцієнт 1,47.

Попри звичаю, наведу загальну статистику за всю історію суперництва на самому початку. Швейцарія обігравала Португалію 11 разів, програвала їй дев'ять і грала внічию п'ять – тобто команди до сьогодні провели цілих двадцять п'ять матчів! Просто фантастика, можна подумати, що Ліга Націй не з'явилася кілька років тому, а існувала завжди, й два міцні європейські середняки регулярно зустрічалися в одному дивізіоні.

Відразу можна сказати, що номінально найстатутніший матч одночасно претендує і на звання найнезначнішого – й проігнорованого аудиторією. Пам'ятаєте легендарну дуель чехів та турків на Євро-2008? Той фантастичний камбек армії Теріма з 0:2 на 3:2? Із видаленням Волкана на останніх хвилинах? Ось паралельно з цією грою, однією з найкращих за всю історію чемпіонатів Європи, Португалія та Швейцарія розписували товарняк із підвищеною відповідальністю.

На турнірах під егідою УЄФА, на відміну від ФІФА, перший додатковий показник – особисті зустрічі. Перемогами над турками та чехами португальці на 100% гарантували собі перше місце в групі. Поразками від цих же команд “нейтрали” гарантували собі останнє місце. Відповідно, Сколарі виставив другий склад, чим дав можливість Швейцарії виграти 2:0 і, напевно, трохи підсолодити гіркий смак участі в турнірі.

Також були дуелі в епоху лихоліття обох команд: як, наприклад, у відборі на ЧС-1970, коли “нейтрали” та “європейські бразильці” потрапили в четвірку до румунів і греків – і посіли два останні місця. У боротьбі за передостаннє місце щасливішими виявилися швейцарці – не допоміг навіть гол Ейсебіо в Берні. Ох вже ця Португалія часів “Чорної перлини”: на ЧС-66 вона посіла третє місце, а на Євро-64 та -68 не відбиралася, програвши у відборі болгарам.

По суті, такими ж боями місцевого значення були й матчі у відборі на Євро-88 та ЧС-90. Якби команди рівня Мальти та Люксембургу не почали брати участь в офіційних відборах, то Швейцарія та Португалія в обох випадках посіли б два останні місця. Заради справедливості: у кваліфікації на Євро португальці набрали цілих чотири очки зі шведами, які стали другими, але примудрилися не обіграти мальтійців у домашньому поєдинку. До речі, саме цим, а не любов'ю до кадрового експорту з Бразилії, зумовлено прізвисько збірної Португалії. Переманювати гравців саме з Південної Америки вони довго не любили (Африка була ментально ближчою), а ось роздовбайство та готовність програти самим собі дуже сильно ріднила їх із селесао.

Роздовбайством можна пояснити і результат португальців у відборі на ЧС-2018. Календар був сформований таким чином, що проти швейцарців вони грали у першому та останньому турах кваліфікації. Відповідно, у Базелі “європейські бразильці” зіграли перший офіційний матч після перемоги на Євро – і перший нормальний, якщо не брати до уваги товарняк з Гібралтаром. І цей матч вони впевнено програли, пропустивши пару вже в перші півгодини гри.

Усі тури до останнього включно обидві команди штампували перемоги: угорці, які так зачарували всіх на Євро-2016, не взяли в боротьбі з ними жодного очка. І ось, останній тур, матч на “Ештадіу та Луш”, швейцарців влаштують навіть 0:1 — але Португалія перемагає 2:0! Над гольовою статистикою Роналду прийнято іронізувати, уточнюючи, що забиває переважно слабакам – але ті 15 голів Кріштіану у відборі якраз і стали тим додатковим чинником, який проклав його команді дорогу на ЧС. За рівності очок і особистих зустрічей вирішальною стала різниця забитих і пропущених, яка в Португалії була набагато кращою. Швейцарія, втім, пройшла через плей-офф.

А в кваліфікації на ЧС-1994 вже “нейтрали” виявилися сильнішими – але точно не за рахунок матчів з португальцями. У боротьбі саме з ними Швейцарія набрала лише одне очко, але навіть це не завадило їй пробитися на ЧС і там вийти у плей-офф. Нині мало хто пам'ятає півзахисника Чиріако Сфорцу, але він допомагав виграти Бундеслігу одразу двом командам: Кайзерслаутерну та Баварії. До рівня Баварії доріс і його напарник за центром поля Ален Сюттер – ну а форвард Шапюїза просто був одним із лідерів Борусії, що виграла ЛЧ. Загалом, ця команда виявилася досить сильною, щоб обіграти вдома Італію, взяти максимум із пелотоном – і в парі зі “скуадрою адзуррою” відібратися на ЧС.

У доісторичні часи, коли кваліфікація на ЧС могла складатися з одного матчу, Швейцарія теж виявилася сильнішою. У 1938-му році “нейтрали” обіграли Португалію 2:1 – це було все одно, що 0:0 зараз, і це вже було наслідком роботи Карла Раппана. Винахідник “засува”, прообразу катеначчо, повіз збірну на ЧС, де вибив нацистську Німеччину.

Виходить, за матчами за право грати на ЧС рахунок 2:1 у польшу Швейцарії? Та й поразка у боротьбі на ЧС-2018 була умовною? Але натомість Португалія завдяки перемозі над “нейтралами” виграла трофей. Чудовий хет-трик Роналду дозволив “європейським бразильцям” виграти півфінал першого в історії розіграшу Ліги Націй. Незабаром португальці обіграли ще й Голландію у фіналі. Також команди обмінялися домашніми перемогами у поточному розіграші ЛН (1:0 у Женеві, 4:0 у Лісабоні), але слави це нікому не принесло: групу виграла Іспанія.

Що ж у нас виходить, якщо рахувати лише офіційні матчі? Без урахування товарняків Португалія та Швейцарія зіграли 15 разів. Шість із них закінчилися на користь “європейських бразильців”, п'ять – на користь “нейтралів”, а ще чотири закінчилися внічию. І, при всій кількості зустрічей, сьогодні давні суперники зіграють на ЧС вперше.

Віталій Пасічний, Football.ua