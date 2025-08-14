Україна

Поєдинок у Парижі стане передостаннім для команди Сергія Реброва у кваліфікації.

Стало відомо місце проведення виїзного матчу збірної України проти Франції у рамках відбору на чемпіонат світу-2026.

За інформацією УЄФА, гра пройде на стадіоні Парк де Пренс у Парижі, домашній арені ПСЖ нашого Іллі Забарного, яка вміщує 48 583 глядачі. Поєдинок запланований на четвер, 13 листопада, і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Ця зустріч стане передостанньою для "синьо-жовтих" у кваліфікації. Завершить відбірковий турнір Україна 16 листопада домашнім матчем проти Ісландії.

У групі D відбору на ЧС-2026 суперниками українців, окрім Франції та Ісландії, є збірна Азербайджану. Турнір для команди Сергія Реброва розпочнеться 5 вересня домашнім матчем проти Франції, який, як очікується, відбудеться у Вроцлаві.