Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Результати матчів відбору на ЧС-2026.

4 вересня пройшли матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

У Братиславі збірна Словаччини здобула сенсаційну перемогу над Німеччиною з рахунком 2:0. Перший гол був забитий наприкінці першого тайму — на 42-й хвилині Давід Ганцко замкнув передачу Давіда Стрельця. На початку другого тайму Стрелец подвоїв перевагу після пасу Норберта Дьомбера.

Словаки утримали перевагу до фінального свистка за присутності понад 20 тисяч уболівальників.

Словаччина – Німеччина 2:0

Голи: Ганцко, 42, Стрелец, 55

В іншому матчі групи Північна Ірландія обіграла Люксембург з рахунком 3:1.

Наразі в групі A по 3 очки у Північної Ірландії та Словаччини, а Німеччина і Люксембург залишилися без очок.

В Ліхтенштейні збірна Бельгії оформила розгромну перемогу над господарями поля — 6:0. Перший гол забив Де Кайпер на 29-й хвилині, а після перерви бельгійці домінували на полі, дублем відзначився Тілеманс, по голу забили Теат, Де Брюйне та Фофана.

Ліхтенштейн – Бельгія 0:6

Голи: Де Кайпер, 29, Тілеманс, 46, 70, пен, Теат, 60, Де Брюйне, 62, Фофана, 90+1

Іспанія на виїзді перемогла Болгарію 3:0. Голи забили Мікель Оярсабаль 5, Марк Кукурелья 30 та Мікель Меріно 38. Іспанці очолили групу після першого туру, а болгари залишилися без очок.

Болгарія – Іспанія 0:3

Голи: Оярсабаль, 5, Кукурелья, 30, Меріно, 38.

У матчі групи G Нідерланди і Польща зіграли внічию 1:1. Дензел Думфрис відкрив рахунок на 28-й хвилині, а Метью Кеш зрівняв на 80-й.

Після цього туру обидві команди мають по 7 очок, нарівні з Фінляндією, і ділять перші позиції у групі.

Нідерланди — Польща 1:1

Голи: Думфріс, 28 — Меттю Кеш, 80